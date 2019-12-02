Меган Маркл залишилася без помічниці: що сталося

Меган Маркл залишилася без помічниці (фото: royal.uk)

Меган Маркл втратила свою помічницю, яка була до неї спеціально приставлена

Меган Маркл залишилася без своєї королівської помічниці. Саманта Коен, яку приставила до герцогині Сассекської сама королева Єлизавета, пішла у відставку після скандалу з приватними перельотами герцогів Сассекьских. Про це пише таблоїд The Sun.

за Причиною, по якій пішла у відставку особиста секретарка Меган вважається зловживання королівським подружжям перельотами на приватних літаках, за які їх розкритикували в мережі.

Зараз Саманта Коен вже влаштувалася на нову роботу, яка не пов'язана з королівською родиною. Тепер вона буде працювати в благодійній організації Cool Earth, яка займається проблемами екології, зокрема пов'язаної з скороченням викидів вуглецю, що відбувається саме після приватних перельотів.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган, яка зараз з чоловіком влаштувала собі шеститижневий відпустку, в свою чергу змушена буде шукати нового співробітника.

Нагадаємо, що Саманта довше всіх подержалась на своєму посту, але ще півроку тому говорила про своє бажання змінити роботу. Саманта хотіла дочекатися, коли син Меган Арчі трохи підросте, щоб герцогині було простіше справлятися з обов'язками і шукати нову помічницю.