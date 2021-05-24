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Єлизавета II вийшла в світ вся в червоному і з сяючою усмішкою (фото)

Автор: Світлана Мащенко

Королева Єлизавета II з осяйною усмішкою на обличчі і в яскраво-червоному вбранні вийшла в світ, щоб провести в дорогу корабель Queen Elizabeth. Відбувався захід у суботу, 22 травня, в Портсмуті, і такою щасливою Її Величність ніхто не бачив зі смерті чоловіка принца Філіпа 9 квітня.

Фото та інформація про подю з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї.

"У суботу Її Величність королева відвідала роту HMS Queen Elizabeth в Портсмуті, щоб попрощатися з ними перед першим операційним розгортанням корабля", - йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що 95-річна королева є спонсором HMS Queen Elizabeth, одного з двох найбільших військових кораблів, коли-небудь побудованих Королівським флотом.

Фото: Єлизавета II в Портсмуті (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Її Величність була присутня під час спуску на воду HMS Queen Elizabeth 4 липня 2014 року в Росайті, Шотландії, а також відвідувала церемонію введення в експлуатацію корабля в Портсмуті в 2017 році.

"Під час візиту королева зустрілася з деякими з 1700 військовослужбовців Королівського флоту, ВПС і Королівської морської піхоти, а також 250 морських піхотинців США, які готуються до роботи на борту HMS Queen Elizabeth", - повідомляє прес-служба королівської сім'ї.

Фото: Єлизавета II провела корабель в дорогу (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тепер авіаносець повинен буде подолати 26 000 морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.

"Екіпаж корабля попрощався, вигукнувши тричі "Ура!" Її Величності Королеві", - резюмували в повідомленні.

Відзначимо, що зі смерті чоловіка принца Філіпа 9 квітня, настільки сяючою королеву на публіці ніхто не бачив. З того часу у неї сталося одна сумна - смерть улюбленого цуценяти, а потім радісна подія - новина про вагітність онучки, принцеси Беатріс.

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Новини України Єлизавета II