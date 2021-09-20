ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна внучка Єлизавети II раніше терміну госпіталізована в Лондоні

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 20 вересня 2021 13:30
Вагітна внучка Єлизавети II раніше терміну госпіталізована в Лондоні Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Принцеса Беатріс, внучка Єлизавети II, потрапила в лікарню. Вона вагітна первістком, якого повинна народити в жовтні, але щось пішло не за планом.

Про це пише The Sun

Відомо, що 33-річна Беатріс знаходиться в одній з лікарень Лондона. Принцеса на останніх місяцях вагітності, а її чоловік, 38-річний італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці весь час знаходиться поруч з нею.

Повідомляється, що батько Беатріс принц Ендрю, обвинувачений у згвалтуванні, збирається відвідати її, хоча це і пов'язане з низкою труднощів.

"Принц Ендрю, очевидно, не хотів залишати Балморал, особливо зараз, коли адвокати все ще намагаються вручити йому судові документи, але дочка для нього на першому місці, і він хоче бути поруч з нею", - йдеться в повідомленні.

Хто така принцеса Беатріс

Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари Фергюсон (розлучилися в 1996 році після десяти років шлюбу).

Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели скромну церемонію у Віндзорському замку. У травні 2021-го стало відомо про вагітність принцеси.

Вагітна внучка Єлизавети II раніше терміну госпіталізована в Лондоні

Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)

Дитина Беатріс стане 12-м правнуком Єлизавети

Всього у Єлизавети II вісім онуків і 11 правнуків. Тільки в першій половині цього року народилося троє з них:

  • 9 лютого хлопчика народила сестра Беатріс, принцеса Євгенія від англійського бізнесмена Джека Бруксбенка. Дитину назвали Огаст Філіп Хоук Бруксбенк.
  • 21 березня старша внучка королеви Єлизавети II Зара Тіндалл і її чоловік Майк стали батьками. На світ з'явилася їхня третя дитина, яку назвали Лукасом.
  • А 4 червня в США з'явилася на світ Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор, дочка принца Гаррі і Меган Маркл.

Раніше ми писали, що зять Єлизавети II "попався" на яхті з моделями, після чого в королівській родині зробили заяву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єлизавета II
LITE
Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день
Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день