Вагітна внучка Єлизавети II раніше терміну госпіталізована в Лондоні

Принцеса Беатріс, внучка Єлизавети II, потрапила в лікарню. Вона вагітна первістком, якого повинна народити в жовтні, але щось пішло не за планом.

Відомо, що 33-річна Беатріс знаходиться в одній з лікарень Лондона. Принцеса на останніх місяцях вагітності, а її чоловік, 38-річний італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці весь час знаходиться поруч з нею.

Повідомляється, що батько Беатріс принц Ендрю, обвинувачений у згвалтуванні, збирається відвідати її, хоча це і пов'язане з низкою труднощів.

"Принц Ендрю, очевидно, не хотів залишати Балморал, особливо зараз, коли адвокати все ще намагаються вручити йому судові документи, але дочка для нього на першому місці, і він хоче бути поруч з нею", - йдеться в повідомленні.

Хто така принцеса Беатріс

Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари Фергюсон (розлучилися в 1996 році після десяти років шлюбу).

Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели скромну церемонію у Віндзорському замку. У травні 2021-го стало відомо про вагітність принцеси.

Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)

Дитина Беатріс стане 12-м правнуком Єлизавети

Всього у Єлизавети II вісім онуків і 11 правнуків. Тільки в першій половині цього року народилося троє з них: