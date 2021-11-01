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Єлизавета II здивувала появою за кермом авто після проблем зі здоров'ям

Автор: Роман Мирончук

Єлизавета II стала відчувати себе краще і навіть сіла за кермо авто. 95-річна королева Великобританії їздила на "Ягуарі" по своєму маєтку у Віндзорі в понеділок, 1 листопада, після того як в ніч на 21 жовтня опинилася в лікарні.

Про це повідомляє британське видання Metro.

На новому фото Єлизавета II виглядає здорово і зосереджено. Вона одягла пальто з хусткою і окулярами.

Королева Великобританії Єлизавета II за кермом авто (фото: Ben Cawthra / LNP)

Сьогодні Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів в Глазго на саміті COP26, але лікарі рекомендували їй залишитися вдома і відпочивати близько двох тижнів.

З цієї причини королева знаходиться вдома і проводить зустрічі тільки дистанційно через відеозв'язок.

Нагадаємо, про стан Єлизавети II заговорили після того, як вона вперше з'явилася з тростиною на офіційному публічному заході. Королева 12 жовтня, відвідала Вестмінстерське абатство разом зі своєю єдиною дочкою принцесою Анною.

Монарх вийшла з машини і відразу ж взяла в руки тростину. Королева увійшла в будівлю не через центральні двері, а більш коротким маршрутом.

Ми також писали про те, що Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили таємно хрестити дочку без Єлизавети II. Справа в тому, що Герцог і герцогиня Сассекські вирішили провести обряд в Каліфорнії.

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Єлизавета IIВеликобританія