Єлизавета II здивувала появою за кермом авто після проблем зі здоров'ям

На новому фото Єлизавета II виглядає здорово і зосереджено. Вона одягла пальто з хусткою і окулярами.

Королева Великобританії Єлизавета II за кермом авто (фото: Ben Cawthra / LNP)

Сьогодні Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів в Глазго на саміті COP26, але лікарі рекомендували їй залишитися вдома і відпочивати близько двох тижнів.

З цієї причини королева знаходиться вдома і проводить зустрічі тільки дистанційно через відеозв'язок.