Принц Гаррі вразив одкровеннями з життя: алкоголь, наркотики, сварки з дружиною

Принц Гаррі відверто розповів про найважчий пережитий період у житті, який тривав роками. Все почалося після смерті його матері принцеси Діани, тоді Гаррі було всього 12 років. Але стрес накопичувався довгі роки і депресія дала про себе знати, коли йому було 28 років.

Гаррі поділився, що найважчий період його життя стався у віці від 28 до 32 років. Його переслідувала паніка і постійне відчуття тривоги. Він покривався потім, коли готувався вийти з дому. Щоб заглушити душевний біль він почав багато пити і вживати наркотики.

"Я просто починав потіти. Мені здавалося, що температура мого тіла на два-три градуси вище, ніж у всіх інших в кімнаті. Я переконував себе, що обличчя у мене яскраво-червоне, і тому всі могли бачити, як я себе почуваю, але ніхто б не знав причини, так що це було ніяково", — розповів він.

36-річний принц розповів, що проходив терапію довжиною в чотири роки після того, як посварився з Меган Маркл. Річ у тому, що вона була шокована залаштунками королівського життя. Він звернувся до медиків, через те, що боявся втратити кохану жінку.

"Одного разу вона сказала:»я думаю, тобі потрібно звернутися до когось за допомогою". Це було реакцією на нашу суперечку. І в ході цієї суперечки я, сам не знаючи про це, повернувся до 12-річного Гаррі. Коли я почав терапію (ймовірно, це було під час мого другого сеансу), мій лікар повернувся до мене і сказав, що я кажу так, ніби я знову став 12-річним. Мені було трохи соромно, і я почав захищатися, на кшталт: "Як ви смієте? Ви називаєте мене дитиною". На що вона відповіла: "Ні, я не називаю вас дитиною. Я висловлюю співчуття до того, що сталося з вами, коли ви були дитиною. Ви ніколи не справлялися з цим", - поділився спогадами Гаррі.

Також Гаррі зазначив, що королівська сім'я забороняла їм говорити про свої проблеми і просила ховати свої почуття.