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Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

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Пятница 04 марта 2022 09:41
Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам Фото: Елизавета II пожертвовала Украине деньги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC).

Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Сам комитет рассказал о нем на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо Ее Величеству королеве за продолжение поддержки Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal", - сказано в сообщении DEC.

О какой именно суме идет речь, не указывается.

Отметим, что DEC (Тhe Disasters Emergency Committee) – Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за границей.

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Елизавета II
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