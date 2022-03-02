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Чемпіон світу по фридайвінгу затримає дихання на годину, щоб зібрати 20 тисяч доларів для дітей в бомбосховищах

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Середа 02 березня 2022 08:16
Чемпіон світу по фридайвінгу затримає дихання на годину, щоб зібрати 20 тисяч доларів для дітей в бомбосховищах Фото: Спортсмен підтримає українських дітей в бомбосховищах (facebook.com/williamtrubridge)
Автор: Людмила Жукова

Чемпіон світу по фридайвінгу William Trubridge затримає дихання на годину, щоб зібрати 20 тисяч доларів для дітей в бомбосховищах.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Спортсмен розказав, що український народ зазнав вторгнення російських військових, і українське мирне населення знаходиться у великій небезпеці.

"Щоб зібрати гроші на їжу та припаси для їхнього виживання, а згодом, сподіваюся, на відбудову України, я спробую проплисти якомога далі під водою за одну годину, серією 25-метрових кіл", - написав він.

"Усі кола будуть проходити без дихання або використання ласт, відповідно до правил фрідайвінгу "динамічне апное без ласт". Цей вид плавання є частиною мого навчання з фрідайвінгу для встановлення світових рекордів глибини, але я ніколи не намагався побачити, як далеко я можу пройти за одну годину. Я сподіваюся зробити принаймні 100 кіл, можливо, навіть 120 (що було б 3 км)", - зазначає спортсмен.

"Ви можете підтримати кампанію сумою за коло або єдиним пожертвуванням. Кожна копійка допомагає, і все це буде негайно передане через український розподільний центр сім’ям, які зараз перебувають у притулках та бомбосховищах, у яких скорочуються запаси", - сказано у пості.

Посилання на допомогу.

Дякую за підтримку, Слава Україні!

Нагадаємо, що суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії.

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