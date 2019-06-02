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Єлизавета II зазнала поразки: що сталося

STYLERПерсони    02.06.2019 - 14:59
Єлизавета II зазнала поразки: що сталося
Королева Єлизавета II (Getty Images)

Британська королева відвідала стрибки в Епсомі та програла

Єлизавета II за традицією відвідала кінні перегони у Епсомі. Вона поставила на коня по кличці Секстант, який був у числі фаворитів. Однак на цей раз кінь підвів господиню. Про це інформує видання Daily Mail.

93-річна монархиня була у відмінному настрої і емоційно реагувала на події, проте улюбленець королеви прийшов до фінішу лише четвертим. Втім, Її Величність дана новина не дуже засмутила.

Наголошується, що королева за 31 рік заробила 7,7 мільйона фунтів стерлінгів (майже 10 мільйонів доларів) на перемогах своїх скакових коней, які приходили першими в 534 забігах. Але ще жоден з королівських коней не переміг у Епсомі.

Єлизавета II зазнала поразки: що сталосяКоролева Єлизавета II (Getty Images)

Сама Єлизавета II їздить верхи з шестирічного віку. І донині не відмовляється від такого задоволення, дозволяючи собі час від часу верхові прогулянки.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон шокувала вбивством оленя.

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