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Єлизавета II пожартувала над зовнішнім виглядом онука: що сталося


Єлизавета II відвідала квіткову виставку

Єлизавета II відвідала квіткову виставку у Челсі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Так, під час прогулянки королева Великобританії не втрималася від коментаря щодо зовнішнього вигляду онука.

Кейт Міддлтон працювала над створенням саду, щоб презентувати його на виставці квітів у Челсі. Герцогині було важливо, щоб її творіння справило враження на королеву і, судячи з усього, вона залишилася задоволеною роботою невістки.

Під час щорічного відвідування лондонського шоу Королівського садівницького товариства Єлизавета II була тепло зустрінута герцогом і герцогинею Кембриджською, які обняли її та обмінялися посмішками. Обговорюючи проведену роботу, королева зробила легкі зауваження подружній парі, звернувши увагу на онука.

Королева пожартувала, що принц Вільям прихорошився для зустрічі. У герцога її коментар викликав збентеження і на комплімент: "Ти виглядаєш дуже охайним", він відповів, що трохи поправився.

 

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що між Кейт Міддлтон і її сином відбувся незвичайний діалог. В мережі опублікували відповідне відео.

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям, які довгий час утримувалися від поїздки до Меган Маркл і принца Гаррі, нарешті здійснили задумане.

Ми писали, що Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці.

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