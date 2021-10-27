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Єлизавета II відмовилася від важливого саміту незабаром після ночі в лікарні: що відбувається

Автор: Світлана Мащенко

Королева Великобританії Єлизавета II змушена була відмовитися від участі у важливому саміті COP26 в Глазго, присвяченому змінам клімату. Незадовго до цього Її Величність провела ніч у лікарні для обстеження, після чого лікарі порадили їй "відпочити".

Про це повідомляє ВВС.

Так, у Букінгемському палаці заявили, що 95-річна королева прийняла рішення не брати участь у саміті "з жалем".

При цьому Єлизавета II запише відеозвернення до інших учасників конференції зі змін клімату.

Останні тижні перед цим 95-річна Єлизавета II мала дуже насичений графік.

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Нагадаємо, що Єлизавета II потрапила лікарню в ніч на четвер 21 жовтня, але незабаром вона повернулася додому. Лікарі порадили Її Величності відпочити, через що вона скасувала дводенну поїздку в Північну Ірландію.

У той же час, королева планувала взяти участь у конференції зі зміни клімату COP26 в Глазго. Але тепер плани знову змінилися.

Раніше Єлизавета II вперше з'явилася на публічному заході з палицею-тростиною.

Раніше ми писали, що Єлизавета II викреслила дочку Меган і Гаррі зі списку спадкоємців.

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Єлизавета II