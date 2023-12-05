Сколько стоит отдых в Буковеле 2023: цены на отели, развлечения и еду

В Украине уже постепенно начинается сезон для лыжников и сноубордистов. Любители такого отдыха чаще всего собираются на самом известном горнолыжном курорте "Буковель". Очевидно, что с повышением интереса растут и цены.

При подготовке материала использовались источники: сайт Буковеля, сайт Booking, видео в TikTok от пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) узнала, сколько стоят проживание и разные развлечения в Буковеле в 2023 году.

Проживание

На сайте курорта можно выбрать и забронировать отель. Самая низкая цена за ночь для двух взрослых составляет 859 гривен за стандартный номер. В помещении работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостям также предлагают прокат лыжного снаряжения.

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Если же вы рассматриваете для себя шале, то приготовьтесь отдать минимум 15 000 гривен за ночь для двух человек. За эту стоимость вы получите кухню со всем необходимым инвентарем, гостиную, сауну, террасу, три спальни, комнату для хранения лыж, бесплатный доступ к WI-FI, деревянную беседку и барбекю комплекс.

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На известном сайте для бронирования жилья средняя стоимость номера за три ночи для двух взрослых колеблется в пределах 12-14 000 гривен. Отметим, что в зависимости от стоимости и уровня гостиницы могут меняться условия проживания.

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Однако картинка кардинально меняется, если посмотреть на новогодние даты с 29 декабря по 2 января.

Самая низкая стоимость, которую нам удалось найти за четыре новых для двух человек, составляет 8 800 гривен. Далее цены постепенно растут, добегая до 200 000 гривен.

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Поэтому, выбирая жилье на время отдыха или празднования, ориентируйтесь на собственные потребности и возможности и обязательно сравнивайте разные предложения.

Сколько стоят развлечения

Цены на прокат горнолыжного снаряжения можно посмотреть на сайте Буковеля. В обычном тарифе за один день аренды лыж с ботинками, шлемом и палками обойдется в 650 гривен.

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В новогоднем тарифе эта стоимость увеличивается до 860 гривен в день.

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Аналогичная стоимость и для сноубордистов.

Другие развлечения:

родельбан - 600/1000 гривен

смотровые подъемники - 210/300/600 гривен

троллей - 150/200/700/900 гривен

колесо обзора - 210/300 гривен

"Гуцул Ленд" - 250/280/300/330 гривен

Еда

Пользователи TikTok показали меню нескольких ресторанов и разобрали стоимость разных блюд. Заметим, что они могут измениться.

Так, например, в одном из заведений сет сала стоит 595 гривен, деруны с гуляшем из кабана - 550 гривен, шашлык из свиной ошейка - 755 гривен, салат из капусты и моркови - 270 гривен.

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Кроме того, отдыхающие поделились ценами на еду и в "Гуцуле Ленде".