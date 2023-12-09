"Под дулами автоматов упаковали мужчин": на Закарпатье ТЦК устроил "рейд" в оздоровительном центре (видео)

В Закарпатье разгорелся скандал. Представители ТЦК посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". Они выводили на улицу мужчин, женщин, детей и пожилых людей. При этом не обошлось без потасовки, все это происходило "под дулами автоматов".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом говорится в официальном заявлении от центра "Косино", которое размещено на Facebook-странице учреждения.

"Угрожали автоматами"

В посте говорится, что события произошли 7 декабря на территории комплекса термальных вод "Косино". Приблизительно в 12:30 на территорию зашли "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами". Далее, по словам представителей "Косино", ситуация обострилась.

"Угрожая автоматами женщинам-работницам комплекса, безо всяких документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей", - сообщили в комплексе.

Затем директор центра стал просить, чтобы неизвестные мужчины с автоматами показали удостоверения и соответствующие документы. А в ответ на это "была применена физическая сила".

"Рейд" в "Косино" (скриншот)

Кого обвиняют в "рейде"

В "Косино" заявили, что якобы знают, кто именно устроил этот инцидент. Более того, в посте говорится, что мужчины в форме избили адвоката комплекса.

"Организовывал эту акцию, и присутствовал лично, глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь, который нанес телесные повреждения адвокату комплекса и отобрал мобильный телефон, когда он осуществлял видеофиксацию этого беспредела", - сообщили в оздоровительном центре.

По словам представителей "Косино", они уже подали "соответствующие заявления" в органы внутренних дел. Также добавляется, что "все вышеуказанные действия подтверждаются фото и видео материалами".

"Эти события происходили при молчаливом согласии 3-х патрульных экипажей в составе 10 полицейских под руководством заместителя начальника отдела превенции полиции города Ужгорода - Александра Остапенко. Представители полиции вместо того, чтобы защищать права граждан, участвовали в этом беспределе", - сообщили в "Косино".

Мужчин "упаковали" и вывезли

По словам представителей "Косино", на момент инцидента в комплексе находилось немного мужчин - примерно 20%, а другую долю посетителей составляли дети и пожилые люди, а также женщины, "часть мужчин и сыновей которых, в этот момент по-настоящему в рядах ВСУ защищают наше государство на фронте". "Мажоров", как заявили в "Косино", на территории не было.

"При этом, без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", - заявили в комплексе.

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям. Возмущает то, что под предлогом общей мобилизации, репрессивными и *рковскими методами загоняют людей, словно скот, в автозаки, грубо нарушая принцип верховенства права и закона во всех областях общественной жизни", - добавляется в посте.

Полный пост от "Косино" (скриншоты)

В ТЦК инцидент пока не комментируют. Куда повезли мужчин и зачем было проводить такой "рейд" - остается загадкой.