Олена Зеленська приїхала на похорон Єлизавети II і зустрілася з Кейт Міддлтон (фото і відео)

Олена Зеленська прибула до Великої Британії на церемонію прощання та похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня в Лондоні. Дружина президента України сьогодні зустрілася у Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон.
Про це 18 вересня йдеться у повідомленні Royal News у Twitter.
Також було опубліковано фото з аудієнції української першої леді та дружини принца Вільяма, герцога Уельського.
Зеленська та Міддлтон, одягнені у чорні вбрання з нагоди національної жалоби у Британії, поспілкувалися перед завтрашніми скорботними заходами.
"Принцеса Уельська вітає першу леді України Олену Зеленську у Букінгемському палаці напередодні завтрашнього державного похорону королеви Єлизавети", - йдеться у публікації.
Кейт Міддлтон та Олена Зеленська поспілкувалися у Букінгемському палаці (фото: twitter.com/royals_forever)
Також Зеленська разом з іншими почесними європейськими чиновниками гостями відвідала Вестмінстер-хол, де знаходиться труна з тілом королеви Єлизавети II, яка померла у віці 96 років у шотландському замку Балморал 8 вересня.
Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-хол, де знаходиться труна Єлизавети II (фото: скріншот з відео)
Перша леді України віддала шану пам'яті монарха у хвилині мовчання, не стримавши сліз.
У мережі виклали відповідне відео.
Відео: Олена Зеленська вшанувала пам'ять покійної Єлизавети II у Вестмінстер-холі, де знаходиться труна королеви
Нагадаємо, похорон Єлизавети II пройде у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).
Також повідомлялося, що Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон королеви.