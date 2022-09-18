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Олена Зеленська приїхала на похорон Єлизавети II і зустрілася з Кейт Міддлтон (фото і відео)

Фото: Олена Зеленська та Кейт Міддлтон поспілкувалися напередодні похорону Єлизавети II (twitter.com/royals_forever)
Автор: Володимир Костирін

Олена Зеленська прибула до Великої Британії на церемонію прощання та похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня в Лондоні. Дружина президента України сьогодні зустрілася у Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон.

Про це 18 вересня йдеться у повідомленні Royal News у Twitter.

Також було опубліковано фото з аудієнції української першої леді та дружини принца Вільяма, герцога Уельського.

Зеленська та Міддлтон, одягнені у чорні вбрання з нагоди національної жалоби у Британії, поспілкувалися перед завтрашніми скорботними заходами.

"Принцеса Уельська вітає першу леді України Олену Зеленську у Букінгемському палаці напередодні завтрашнього державного похорону королеви Єлизавети", - йдеться у публікації.

Кейт Міддлтон та Олена Зеленська поспілкувалися у Букінгемському палаці (фото: twitter.com/royals_forever)

Також Зеленська разом з іншими почесними європейськими чиновниками гостями відвідала Вестмінстер-хол, де знаходиться труна з тілом королеви Єлизавети II, яка померла у віці 96 років у шотландському замку Балморал 8 вересня.

Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-хол, де знаходиться труна Єлизавети II (фото: скріншот з відео)

Перша леді України віддала шану пам'яті монарха у хвилині мовчання, не стримавши сліз.

У мережі виклали відповідне відео.

Відео: Олена Зеленська вшанувала пам'ять покійної Єлизавети II у Вестмінстер-холі, де знаходиться труна королеви

Нагадаємо, похорон Єлизавети II пройде у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Також повідомлялося, що Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон королеви.

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Кейт МіддлтонЄлизавета IIОлена Зеленська