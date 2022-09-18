UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Елена Зеленская приехала на похороны Елизаветы II и встретилась с Кейт Миддлтон (фото и видео)

Фото: Елена Зеленская и Кейт Миддлтон пообщались накануне похорон Елизаветы II (twitter.com/royals_forever)
Автор: Владимир Костырин

Елена Зеленская прибыла в Великобританию на церемонию прощания и похороны Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Лондоне. Супруга президента Украины сегодня встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон.

Об этом 18 сентября говорится в сообщении Royal News в Twitter.

Также было опубликовано фото с аудиенции украинской первой леди и жены принца Уильяма, герцога Уэльского.

Зеленская и Миддлтон, облаченные в черные наряды по случаю национального траура в Британии, пообщались перед завтрашними скорбными мероприятиями.

"Принцесса Уэльская приветствует первую леди Украины Елену Зеленскую в Букингемском дворце в преддверии завтрашних государственных похорон королевы Елизаветы", - говорится в публикации.

Кейт Миддлтон и Елена Зеленская пообщались в Букингемском дворце (фото: twitter.com/royals_forever)

Также Зеленская вместе с другими почетными европейскими чиновниками гостями посетила Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, которая мирно скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября.

Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл, где находится гроб Елизаветы II (фото: скриншот с видео)

Первая леди Украины отдала дань уважения памяти монарха в минуте молчания, не сдержав слез.

В сети выложили соответствующее видео.

Видео: Елена Зеленская почтила память почившей Елизаветы II в Вестминстер-холле, где находится гроб королевы

Напомним, похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Также сообщалось, что Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт МиддлтонЕлизавета IIЕлена Зеленская