Елена Зеленская приехала на похороны Елизаветы II и встретилась с Кейт Миддлтон (фото и видео)

Елена Зеленская прибыла в Великобританию на церемонию прощания и похороны Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Лондоне. Супруга президента Украины сегодня встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон.
Об этом 18 сентября говорится в сообщении Royal News в Twitter.
Также было опубликовано фото с аудиенции украинской первой леди и жены принца Уильяма, герцога Уэльского.
Зеленская и Миддлтон, облаченные в черные наряды по случаю национального траура в Британии, пообщались перед завтрашними скорбными мероприятиями.
"Принцесса Уэльская приветствует первую леди Украины Елену Зеленскую в Букингемском дворце в преддверии завтрашних государственных похорон королевы Елизаветы", - говорится в публикации.
Кейт Миддлтон и Елена Зеленская пообщались в Букингемском дворце (фото: twitter.com/royals_forever)
Также Зеленская вместе с другими почетными европейскими чиновниками гостями посетила Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, которая мирно скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября.
Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл, где находится гроб Елизаветы II (фото: скриншот с видео)
Первая леди Украины отдала дань уважения памяти монарха в минуте молчания, не сдержав слез.
В сети выложили соответствующее видео.
Видео: Елена Зеленская почтила память почившей Елизаветы II в Вестминстер-холле, где находится гроб королевы
Напомним, похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
Также сообщалось, что Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы.