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Путіну, Лукашенку і хунті М'янми відмовили в запрошеннях на похорон Єлизавети

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 14:24
Путіну, Лукашенку і хунті М'янми відмовили в запрошеннях на похорон Єлизавети Фото: Путін і Лукашенко опинилися в одній копанні з хунтою М'янми (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державні похорони королеви Єлизавети, які відбудуться в наступний понеділок, повідомило джерело в Уайтхоллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагне ізолювати Росію та її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її військова хунта, яка захопила владу у 2021 році, також піддалися британським санкціям.

Похорон королеви Єлизавети в Лондоні відвідають понад 500 іноземних високопоставлених осіб, причому запрошення були розіслані главам держав більшості країн, з якими Великобританія має дипломатичні відносини.

Безліч світових лідерів, від президента США Джо Байдена і першої леді Джилл Байден до прем'єр-міністрів Канади, Австралії та Нової Зеландії, підтвердили участь у заході, який, ймовірно, стане одним з найбільших дипломатичних зборів Великої Британії за останні роки

Спікер Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що президент Росії Володимир Путін не поїде на похорон Єлизавети.

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