Названа дата похорону королеви Єлизавети II: як вони пройдуть

Похорони королеви Великої Британії Єлизавети II пройдуть у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Букінгемського палацу.

Повідомляється, що до похорону труна з тілом королеви стоятиме у Вестмінстерському залі прийомів чотири дні. Стільки часу відведено на громадянську панахиду.

Труна буде доставлена з замку Балморал в Единбург в неділю, а у вівторок відправлена літаком до Лондона. Пізніше він перебуватиме у Вестмінстерському залі з середи до ранку похорону, які відбудуться в лондонському Вестмінстерському абатстві.

В цей час тіло королеви спочиває в дубовій труні, покритій королівським штандартом Шотландії і з вінком квітів, покладеним зверху, в бальному залі замку Балморал.