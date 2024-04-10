Электронный кабинет призывника: что это и заменит ли военный билет

Что нужно знать об электронном кабинете призывника

Е-кабинет планируют запустить уже летом. Его создадут на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он или она им пользоваться.

"Регистрироваться там или нет - это ваше право, а не обязанность. Вы сможете предоставить или увидеть свои данные в реестре, не обращаясь в ТЦК лично", - рассказал правозащитник.

По его словам, вам нужно только скачать подтверждающие документы.

"И чтобы в дальнейшем ТЦК не рассказывали вам или суду, типа, без прохождения ВВК отсрочка не предоставляется, а после ВВК не уверяли, что не знали о наличии отсрочки и вы предоставили ее поздно, потому что уже готово мобилизационное распоряжение - информация из электронного кабинета все опровергнет", - добавил он.

Плюсы и минусы Е-кабинета

В электронном кабинете есть один серьезный плюс, позволяющий оформить отсрочку от военной службы без прохождения ВЛК.

А минус состоит в том, что выбрав такой путь, вы, в дальнейшем не пройдя ВЛК, сами зафиксируете нарушение закона в части нарушения правил военного учета с наложением штрафа от 1700 до 3400 гривен по ст. 210 КУоАП.

И в этом случае ТЦК ничего не нужно доказывать, потому что все докажет выдержка из электронного кабинета.

Заменит ли Е-кабинет военный билет?

Роман указывает, что кабинет станет цифровым аналогом военного билета, но его полностью не заменит.

"Целью Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" также является идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Е-кабинет нужно, чтобы там хранилась ваша персональная информация. Поэтому, фактически, это будет замена билета. По крайней мере, его цифровой аналог", - резюмировал Симутин.