Электронный кабинет призывника: что это и заменит ли военный билет

Мобилизация в Украине продолжается, при этом электронный кабинет призывника сможет появиться уже летом по заявлению Минобороны.
Что это такое, заменит ли этот кабинет военный билет, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео адвоката Романа Симутина.
Е-кабинет планируют запустить уже летом. Его создадут на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он или она им пользоваться.
"Регистрироваться там или нет - это ваше право, а не обязанность. Вы сможете предоставить или увидеть свои данные в реестре, не обращаясь в ТЦК лично", - рассказал правозащитник.
По его словам, вам нужно только скачать подтверждающие документы.
"И чтобы в дальнейшем ТЦК не рассказывали вам или суду, типа, без прохождения ВВК отсрочка не предоставляется, а после ВВК не уверяли, что не знали о наличии отсрочки и вы предоставили ее поздно, потому что уже готово мобилизационное распоряжение - информация из электронного кабинета все опровергнет", - добавил он.
В электронном кабинете есть один серьезный плюс, позволяющий оформить отсрочку от военной службы без прохождения ВЛК.
А минус состоит в том, что выбрав такой путь, вы, в дальнейшем не пройдя ВЛК, сами зафиксируете нарушение закона в части нарушения правил военного учета с наложением штрафа от 1700 до 3400 гривен по ст. 210 КУоАП.
И в этом случае ТЦК ничего не нужно доказывать, потому что все докажет выдержка из электронного кабинета.
Роман указывает, что кабинет станет цифровым аналогом военного билета, но его полностью не заменит.
"Целью Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" также является идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Е-кабинет нужно, чтобы там хранилась ваша персональная информация. Поэтому, фактически, это будет замена билета. По крайней мере, его цифровой аналог", - резюмировал Симутин.
Кстати, в ВР предложили разрешить мужчинам за границей дистанционно обновить данные в ТЦК.
А ранее в Украине цирки отнесли к критически важным предприятиям.