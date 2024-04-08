Работники получили бронирование. В Украине цирки отнесли к критически важным предприятиям

Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры Украины.

Также под приказы Минкульта попали Передвижной и Национальный цирк Украины и "Государственная цирковая компания Украины".

Все эти предприятия отвечают критериям критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период организаций.

Кроме этого, статус критически важных получили ансамбль "Гуцулия", Национальная опера Украины, Львовская национальная опера, Национальный хор имени Г.Г. Веревки и Национальный симфонический оркестр Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что статус критически важных предприятий получили телеканалы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как сообщало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.