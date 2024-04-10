Електронний кабінет призовника: що це і чи замінить військовий квиток

Що треба знати про електронний кабінет призовника

Е-кабінет планують запустити вже влітку. Його створять на кожного військовозобов’язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися.

"Реєструватися там чи ні - це ваше право, а не обов’язок. Ви зможете надати або побачити свої дані в реєстрі, не звертаючись до ТЦК особисто", - розказав правозахисник.

За його словами, вам потрібно лише завантажити підтверджуючі документи.

"І щоб у подальшому ТЦК не розповідали вам чи суду, типу, без проходження ВЛК відстрочка не надається, а після ВЛК не запевняли, що не знали про наявність відстрочки і ви надали її запізно, бо вже готове мобілізаційне розпорядження - інформація з електронного кабінету все спростує", - додав він.

Плюси і мінуси Е-кабінету

В електронному кабінеті є один серйозний плюс, який дозволяє оформити відстрочку від військової служби без проходження ВЛК.

А мінус полягає у тому, що обравши такий шлях, ви, у подальшому не пройшовши ВЛК, самі зафіксуєте порушення закону в частині порушення правил військового обліку з накладенням штрафу від 1700 до 3400 гривень за ст. 210 КУпАП.

І в цьому випадку ТЦК нічого не потрібно доводити, бо все доведе витяг з електронного кабінету.

Чи замінить Е-кабінет військовий квиток?

Роман вказує, що кабінет стане цифровим аналогом військового квитка, але повністю його не замінить.

"Метою Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" також є ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового облік. Е-кабінет треба, щоб там зберігалася ваша персональна інформація. Тому, фактично, це буде заміна квитка. Принаймні його цифровий аналог", - резюмував Сімутін.