В ВР предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК
Мужчины смогут обновить данные военно-учетных документов находясь за границей. Такую норму внесли в законопроект о мобилизации, который Рада готовит ко второму чтению.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил нардеп и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.
По данным народного депутата, украинцы, находящиеся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:
- через электронный адрес,
- через телефонный звонок,
- через электронный кабинет.
"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул он.
Законопроект по мобилизации
Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения.
Законопроект был принят в первом чтении. После этого комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению поправок, их было более 4 тысяч.
Сегодня стало известно, что вопрос демобилизации военнослужащих, который изначально был внесен, не будут рассматриваться в рамках данного законопроекта.
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