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В ВР предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК

Украина, Вторник 09 апреля 2024 22:30
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В ВР предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК Фото: народный депутат Федор Вениславский (sluga-narodu com)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

Мужчины смогут обновить данные военно-учетных документов находясь за границей. Такую норму внесли в законопроект о мобилизации, который Рада готовит ко второму чтению.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил нардеп и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.

По данным народного депутата, украинцы, находящиеся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:

  • через электронный адрес,
  • через телефонный звонок,
  • через электронный кабинет.

"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул он.

Законопроект по мобилизации

Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения.

Законопроект был принят в первом чтении. После этого комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению поправок, их было более 4 тысяч.

Сегодня стало известно, что вопрос демобилизации военнослужащих, который изначально был внесен, не будут рассматриваться в рамках данного законопроекта.

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