Электронная или бумажная: врач рассказал, какую книгу лучше выбрать
Во время общего перехода на электронные технологии, большую популярность набрали электронные книги. Поэтому следует все же знать, что лучше выбрать - электронную или обычную бумажную книгу.
Об этом сообщает офтальмолог Дмитрий Павленко в Instagram.
Опасность для глаз
По словам врача, чаще всего люди читают с таких устройств:
- экранов, излучающих свет - телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров;
- экранов с электронными чернилами - электронных книг, специальных мониторов (E ink);
- печатных изданий - книг, журналов и газет.
Офтальмолог говорит, когда человек смотрит на традиционный экран, свет от него излучается прямо в глаза.
Также длительное экранное время им приводит к усталости глаз в результате компьютерного зрительного синдрома.
Что лучше для глаз
Прекрасно альтернативой печатным книгам являются девайсы с электронными чернилами, максимально имитирующими печатный текст.
В частности, они, как и печатные источники, значительно уменьшают усталость глаз, но требуют дополнительного освещения страницы - оно должно быть равномерным и направленным сверху.
Важно, что только тогда свет будет отражаться от текста, прежде чем попадет в глаза.
Также в силу своего функционала электронные книги имеют ряд преимуществ над бумажными:
- Возможность скачивать много книг в одну;
- Минимальный размер и вес;
- Удобные настройки (можно регулировать размер шрифта, на некоторых - подсветку);
- Практичность;
- Экономия - приобретаете одну электронную книгу, которая прослужит годами;
- Экологичность.
Раньше мы называли список книг, после которых ребенок полюбит читать.
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