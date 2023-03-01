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Электронная или бумажная: врач рассказал, какую книгу лучше выбрать

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Среда 01 марта 2023 10:57
Электронная или бумажная: врач рассказал, какую книгу лучше выбрать Врач рассказал, какую книгу лучше выбрать для чтения (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время общего перехода на электронные технологии, большую популярность набрали электронные книги. Поэтому следует все же знать, что лучше выбрать - электронную или обычную бумажную книгу.

Об этом сообщает офтальмолог Дмитрий Павленко в Instagram.

Опасность для глаз

По словам врача, чаще всего люди читают с таких устройств:

  • экранов, излучающих свет - телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров;
  • экранов с электронными чернилами - электронных книг, специальных мониторов (E ink);
  • печатных изданий - книг, журналов и газет.

Офтальмолог говорит, когда человек смотрит на традиционный экран, свет от него излучается прямо в глаза.

Также длительное экранное время им приводит к усталости глаз в результате компьютерного зрительного синдрома.

Что лучше для глаз

Прекрасно альтернативой печатным книгам являются девайсы с электронными чернилами, максимально имитирующими печатный текст.

В частности, они, как и печатные источники, значительно уменьшают усталость глаз, но требуют дополнительного освещения страницы - оно должно быть равномерным и направленным сверху.

Важно, что только тогда свет будет отражаться от текста, прежде чем попадет в глаза.

Также в силу своего функционала электронные книги имеют ряд преимуществ над бумажными:

  • Возможность скачивать много книг в одну;
  • Минимальный размер и вес;
  • Удобные настройки (можно регулировать размер шрифта, на некоторых - подсветку);
  • Практичность;
  • Экономия - приобретаете одну электронную книгу, которая прослужит годами;
  • Экологичность.

Раньше мы называли список книг, после которых ребенок полюбит читать.

Также врач называл главные причины, почему снижается зрение.

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