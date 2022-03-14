Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів

В умовах воєнного стану більшість українських дітей лишилися без дитсадочків і шкіл. Зараз дуже важливо підтримувати не тільки освітній рівень, але й психологічну стабільність малечі.

Styler пропонує вам добірку найкращих книжок для дітей різного віку, які можуть заохотити їх до читання.

Для 7-8 років

Аліса в задзеркаллі, Льюїс Керролл

Цікаві книги, які варто прочитати хоч раз у житті починаються з "Аліси в Задзеркаллі" та "Аліси в Країні Див". Чудова повчальна історія, яку варто знати не тільки дітям, а й підліткам і дорослим.

Захопливі пригоди продовжуються у Задзеркаллі, де Аліса зустрічає не тільки старих друзів, а й нових ворогів. Шахова дошка розкладена, фігури на своїх місцях - потрібно виграти партію.

Матильда, Роальд Даль

Матильда народилась з особливим даром - гострим розумом, який як губка вбирає все. Але допитливість крихітки стає тягарем для батьків. Як перевиховати власних батьків, побороти злодія в особі директорки школи Транчбул, знайти своє місце у світі - розповідає Роальд Даль.

Незвичайні пригоди Алі, Галина Малик

"Незвичайні пригоди Алі" розповідають про дівчинку, яка потрапляє в чарівну країну Недоландію. Саме тут їй доведеться повірити у себе та навчитись обирати вірний шлях.

Аля побореться із лінивими персонажами, виведе на чисту воду брехунів та переможе в’їдливих Сяк-таків.

Гномики. Факти, міфи, нісенітниці, Мацєй Шимановіч

Якщо вам скажуть, що гномиків не існує - не вірте. Вони ведуть свій звичний побут та завжди дуже зайняті сотнями справ. Чим цікавляться ці незвичайні створіння, яким спортом захоплюються, які хобі обирають - розповість вам ця книжка.

Денискові оповідання, Віктор Драгунський

Це оповідання на всі випадки життя, що допомагають шукати щось хороше, позитивне та чарівне в звичайних речах. Як діяти в непередбачуваних ситуаціях? Чи варто брати відповідальність на себе? Яка ціна дружби, чесності і довіри? Шукайте відповіді на сторінках книги "Денискові оповідання".

Для 9 років

Чарлі і шоколадна фабрика, Роальд Даль

Це найсолодша історія про пошук себе та вірний вибір. Чарлі Бекету, хлопцю із бідної сім’ї випадає найрідкісніший шанс змінити життя - фортуна усміхнулась йому, подарувавши золотий квиток до відомої на весь світ шоколадної фабрики Віллі Вонки. З того моменту починаються його пригоди, а життя зміниться до невпізнанності.

Снігова Королева, Ганс Крістіан Андерсен

Це казка про віру і любов, яка може розтопити крижане серце. Історія про віддану дружбу та гарячу віру в те, що в тебе все вийде. Це важка дорога крізь сніги, чи боротьба із розбійниками, долання сили крижаного уламка, все - заради любові і дружби.

Фантастичні звірі і де їх шукати, Джоан Роулінг

Це обов’язковий посібник юного чарівника. В справжнісінькому підручнику із магії ви дізнаєтесь про всіх магічних істот поттеріани. Тут є дотепні підписи Гаррі та Рона, цікаві деталі про фантастичний світ, важливі поради для учня Хогвартсу.

Лола шукає подругу, Ізабель Абеді

Це історія про справжню дружбу, яка зворушить до самого серця. Як це - мати все, мільйони прихильників і бути одиноким? Юній Лолі навіть немає кому звірити душу та відкрити найпотаємніші секрети. Єдине, що залишається - довіритись вищій силі та запустити своє відчайдушне бажання в небо на повітряній кульці.

Єнотик Бо і повітряна куля, Ірина Лазуткіна

Це ще одна історія про віру в мрії та шлях до них. Варто намалювати власну мрію, із усіма деталями та не забути про друзів, аби вона здійснилась. Саме так зробив єнотик Бо, який дуже хотів стати повітроплавцем. Не обійшлось тут і без пригод, випробувань та вірної дружби.

Для дітей 10 років

Мандрівний замок Хаула, Діана У. Джонс

Це книга, яка надихнула маестро Міядзакі та подарувала нам чудовий мультфільм. Софі, найстарша із дочок капелюшника Хаттера, була зачарована Відьмою Пустирищ і стала бабцею. Залишивши все позаду, вона потрапляє в рухомий замок чарівника Хаула, де укладає угоду із вогняним демоном.

Країна Мумі-тролів, Туве Янсон

Чарівні та дивовижні мумі-тролі, які живуть в Долині Мумі, захопили сотні й тисячі сердець. Милі та добрі, вони змушують діток від найменшого до великого замислюватись над важливими речами, такими, як пізнання себе, власного я, пошуку шляху та навіть сенсу життя.

Щоденник слабака (всі книги, комплект), Джефф Кінні

Це комплект усіх життєвих перипетій Грега Гефлі в пошуках себе. Продовжуючи тему дорослішання, неможливо не згадати про Грега, який стикається із звичайними проблемами звичайного дорослого життя.

Джуді Муді й талісман невдачі, Меґан МакДоналд

Це історія смішної і самовпевненої Джуді доводить її до зустрічі з президентом. Цікава книга для дівчат 10 років - історія про веселу, непосидючу та допитливу дівчинку. Вона завжди знаходить собі пригоди на п’яту точку, втягуючи в них і всіх навколо.

Чудовий світ Тома Гейтса, Ліз Пічон

Книга розповідає про нелегкий період дорослішання в захопливо смішній формі. Перед вами щоденник справжнісінького шибайголови, який постійно свариться із сестрою, любить бешкетувати і хоче створити рок-гурт.

Для 11 років

Тореадори з Васюківки, Всеволод Нестайко

Тореадори втілюють собою цікаві українські книги, які варто прочитати хоч раз. Ця позитивна трилогія розповідає про хлопчаків-підлітків, які постійно придумують цікаві і небезпечні витівки. Шибайголова Ява та його розсудливий друг Павлик прагнуть одного – прославитись, і для цього роблять усе можливе

Армстронг. Неймовірні пригоди мишеняти, Торбен Кульманн

Чарівна книга із прекрасними ілюстраціями, яка точно не залишить вас байдужими, змусить щиро переживати за героя та боротись разом із ним. Звичайне мишенятко, має видатну ціль - полетіти на місяць. Аби довести мишачому суспільству, що місяць - не голівка сиру. Для цього йому доведеться збудувати власний космічний корабель.

Дев'ять життів Крістофера Чанта, Діана У. Джонс

Книга про таїну життя та смерті! Крістофер виявляє у себе надзвичайне вміння - подорожувати іншими світами у снах. Його дядько просить допомоги у перенесенні речей із нашого світу в паралельні. Але одного разу все йде не по плану, і цікава пригода стає небезпечною - Крістофера вбивають. А наступного ранку він прокидається живим та неушкодженим…

Таємниця підводного човна, Андрій Кокотюха

Це розповідь про перший підводний човен Чорноморського Флоту "Сом". За легендою, на його борту знаходиться незвичайний скарб, через який і було затоплено човен. Він не лише може розкрити таємниці нашої історії, а й змінити життя.

Джеймс і гігантський персик, Роальд Дал

Казкова повість про те, як все може докорінно змінитись у житті. Саме так сталось і з хлопчаком Джеймсом. Його життя могло б бути казковим, якби не постійні знущання злих тіток. Але одного разу стається щось несподівано магічне - він потрапляє у гігантський персик, де вирує власне життя.

Для дітей 12 років

Абсолютно нецілована, Ніна Ґрьонтведт

Це історія для дівчини чи хлопця, які вперше закохались. Допоможе визначитись із шляхом, налагодити стосунки і дасть кілька порад. Історія написана в формі щоденника, в який автор записує буденні пригоди, але все змінюється, коли Ніна закохується.

Неймовірні пригоди Івана Сили, Олександр Гаврош

Повість розповідає про могутнього і величного богатиря Івана, прототипом котрого став відомий карпатець Іван Фірцак - чемпіон з різних видів спорту. Він подорожував світом, виступав в цирку та мав сотні прихильників.

Джури козака Швайки, Володимир Рутківський

Це книга про відчайдушних козаків - богатиря Демка, Грицика, Санька та Швайка із вірним побратимом вовком Барвінком. Завжди роби правильний вибір, навіть якщо перед тобою найбільший ворог - татарська орда.

Звіродухи. Народжені вільними, Брендон Мулл

Перша книга пригод звіродухів легендарної Четвірки - виклики починаються. У Ердасі кожен хлопець та дівчина, що досягли повноліття, проходять спеціальний ритуал по пошуку духа-звіра, який стане супутником на все життя. Для чотирьох зовсім різних юнаків та дівчат доля круто змінюється, коли на церемонії їх обирають духи легендарної Полеглої Четвірки.

Лунастри. Політ крізь камені, Наталія Щерба

Ця книга знайомить читача із землею, населеною трьома расами: звичайними людьми, астрами, які обожнюють зорі, та лунатами, які поклоняються місяцю. І є ще Дволикі - які володіють надзвичайними вміннями. У творі йдеться про пошук себе і вище призначення. І про кохання. Те, яке надихає на подвиги.