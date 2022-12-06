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В электричках можно будет платить телефоном: где и когда ждать нововведения?

Электричка на станции "Киев-Пассажирский" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет произвести с помощью мобильного телефона или специальной карты.

Об этом сообщила Укрзалізниця.

Где и когда ждать обновления?

Сейчас Укрзалізниця и городские власти столицы работают над тем, чтобы объединить оплату проезда в кольцевой электричке с общей транспортной системой Киева.

"До конца декабря на большинстве станции киевской кольцевой электрички можно будет оплатить проезд по городской транспортной карте, банковской карте или с помощью NFC, приложив карту, смартфон или часы к турникету на станции", говорится в сообщении УЗ.

В настоящее время нововведение касается только Киева.

Также в компании напоминают, что сейчас пассажиры могут приобрести билеты на кольцевую электричку в чат-ботах Укрзалізниця в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.

Напомним, что ранее в системе оплаты за проезд произошел сбой, из-за чего пассажиры начали выписывать штрафы.

Читайте также, как переименуют названия станций городской электрички в Киеве.

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