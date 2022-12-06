В электричках можно будет платить телефоном: где и когда ждать нововведения?

Где и когда ждать обновления?

Сейчас Укрзалізниця и городские власти столицы работают над тем, чтобы объединить оплату проезда в кольцевой электричке с общей транспортной системой Киева.

"До конца декабря на большинстве станции киевской кольцевой электрички можно будет оплатить проезд по городской транспортной карте, банковской карте или с помощью NFC, приложив карту, смартфон или часы к турникету на станции", говорится в сообщении УЗ.

В настоящее время нововведение касается только Киева.

Также в компании напоминают, что сейчас пассажиры могут приобрести билеты на кольцевую электричку в чат-ботах Укрзалізниця в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.