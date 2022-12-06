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В електричках можна буде платити телефоном: де та коли чекати на нововведення?

Електричка на станції "Київ-Пасажирський" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Скоро оплату за проїзд в міських електричках можна буде здійснити за допомогою мобільного телефону або спеціальної картки.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Де та коли чекати на оновлення?

Зараз Укрзалізниця та міська влада столиці працюють над тим, щоб об'єднати оплату проїзду в кільцевій електричці з загальною транспортною системою Києва.

"До кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції", йдеться у повідомленні УЗ.

Наразі нововведення стосується лише Києва.

Також у компанії принагідно нагадують, що зараз пасажири можуть придбати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Нагадаємо, що раніше у системі оплати за проїзд стався збій, через що пасажирам почали виписувати штрафи.

Читайте також, як перейменують назви станцій міської електрички у Києві.

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оплата проїздуКиївУкрзалізниця