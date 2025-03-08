Эктор Хименес-Браво, Павел Зибров, Андре Тан и другие: как звездные мужчины поздравляют украинок с 8 марта

Сегодня, 8 марта , в Украине и мире отмечают Международный женский день . Не секрет, что в этот день мужчины стараются порадовать женщин особым вниманием. Украинские знаменитости не стали исключением и приготовили креативные поздравления с 8 марта.

Так, первыми уже успели поразить своих подписчиков Павел Зибров, Анатолий Анатолич, Эктор Хименес-Браво, Петр Черный и Андре Тан.

Знаменитые мужчины подготовили оригинальные поздравления, которые вызвали восхищение у поклонников. Кто-то поразил забавными картинками, а кто-то - теплыми и искренними словами.

Павел Зибров

Народный артист Украины написал теплые слова поздравления и спел песню "Жінка, що кохаю я".

"Дорогие, любимые, невероятные девушки! Весна - это символ обновления, силы, свободы, красоты и вдохновения, и она такая же многогранная, как и вы. Вы создаете, меняете мир, наполняете его теплом, красотой и мудростью. Пусть судьба дарит вам еще больше возможностей, вдохновения, гармонии и крепкого здоровья. Пусть ваш голос звучит громко, а ваши мечты осуществляются без помех. Помните - вы невероятная движущая сила! Сияйте уверенно и как можно ярче!" - написал он.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар подготовил развлекательный видеоролик, в котором с улыбкой лежит на полу, пока над ним разлетаются лепестки роз. Он подписал видео забавным комплиментом:

"С 8 марта, красавица! Ты, как дедушкин пай - за тебя бьются все, но достанешься только одному".

Также шеф-повар развлек поклонниц серией оригинальных открыток, которые подготовил к 8 марта.

Андре Тан

Известный украинский модельер и дизайнер впечатлил трогательным обращением в честь праздника 8 марта. Он напомнил, что именно женщины являются вдохновением для его коллекций.

"Моя самая нежная и самая очаровательная, поздравляю тебя с праздником весны и красоты. Ты - мое вдохновение. Я хочу, чтобы ты знала - ты вдохновляешь меня каждый день. И не только меня, но и сотни других людей", - поздравил Андре Тан.

Петр Черный

Певец опубликовал в Международный женский день видеообращение с искренними поздравлениями.

"Дорогие женщины! Поздравляю с Международным женским днем! Спасибо, что вы у нас есть, дарите нам жизнь и наполняете ее смыслом! С любовью ваш, Петр Черный", - подписал свое видео артист.

Анатолий Анатолич

Украинский шоумен и телеведущий рассказал, какую важную роль сыграли женщины в его жизни. Он вспомнил, что его воспитывали именно мама, бабушка и прабабушка. В карьере его также окружают преимущественно женщины, а дома ждут родные девушки - жена Юлия и дочери Алиса и Лолита.

"Люблю безгранично. И все, что хорошего делают мужчины в этом мире, - для вас", - добавил Анатолич.

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