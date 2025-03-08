Популярность 8 марта в Украине упала вдвое: сколько празднуют в 2025 году

Популярность Международного женского дня 8 марта в Украине в последние годы снижалась - с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. В 2025 году позитивное отношение изменилось в рамках погрешности выборки - до 23%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

"Это может свидетельствовать об определенной стабилизации отношения к празднику после периода резкого падения", - говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, несмотря на общее снижение, 8 марта остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге - 32% и на Востоке - 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Международный женский день, который отмечается 8 марта, - это праздник, посвященный борьбе женщин за равные права, гендерное равенство и признание их вклада в общество. Он берет свое начало из женских движений начала XX века.

Международный женский день является официальным государственным выходным в постсоветских странах и некоторых странах Азии и Африки.

Международный женский день 8 марта остается официальным праздничным днем в Украине. В то же время в этом году дополнительного выходного не будет из-за военного положения в стране.

До войны, в 2017 году, 8 марта было одним из самых любимых, его отмечали примерно половина украинцев (49%).