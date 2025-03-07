Борьба за права или отдых? Традиции 8 марта в разных странах мира

Международный женский день или день защиты прав женщин отмечают не только в постсоветских государствах. На самом деле 8 марта - широко распространенный в разных странах мира праздник и может иметь разные традиции (в зависимости от региона).

Подробнее о том, в каких странах и как именно могут отмечать 8 марта - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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В каких странах отмечают 8 марта

Согласно информации международного сообщества International Women's Day (IWD), Международный женский день является официальным праздником не только в Украине, но и во многих других странах мира:

в Афганистане;

в Армении;

в Азербайджане;

в Беларуси;

в Буркина-Фасо;

в Камбодже;

в Китае (только для женщин);

на Кубе;

в Грузии;

в Гвинее-Бисау;

в Эритрее;

в Казахстане;

в Кыргызстане;

в Лаосе;

на Мадагаскаре (только для женщин);

в Молдове;

в Монголии;

в Черногории;

в Непале (только для женщин);

в стране-агрессоре (РФ);

в Таджикистане;

в Туркменистане;

в Уганде;

в Узбекистане;

в Замбии.

В то же время в IWD отмечают, что Международный женский день не зависит ни от страны, ни от каких-либо групп или организаций.

"С момента основания, Международный женский день способствовал усилению чувства солидарности во всем мире. Он базируется на сообществе, связях и совместных действиях. Следовательно, этот день является инклюзивным и принадлежит всем группам во всем мире", - считают в сообществе.

В подтверждение такой позиции гражданам напоминают слова всемирно известной активистки и журналистки Глории Стейнем: "История борьбы женщин за равенство не принадлежит ни одной феминистке, ни одной организации, но - коллективным усилиям всех, кто заботится о правах человека".

Следовательно, в целом этот день призван чествовать достижения женщин во всех сферах жизни и напоминать о важности гендерного равенства во всем мире.

В то же время традиции празднования Международного женского дня или 8 марта могут зависеть от конкретной локации и сопровождаться как различными акциями, деловыми встречами, так и вечеринками или развлечениями.

Девушки и без официальных праздников найдут общий язык (фото: Getty Images)

Традиции 8 марта в разных уголках мира

Для того чтобы люди могли отмечать Международный женский день, он не обязательно должен быть в календаре официальных государственных праздников определенной страны. Поэтому и традиции празднования этого дня могут отличаться в разных уголках мира.

В США (где был фактически основан Международный женский день) от его празднования постепенно отказались, отдавая предпочтение Дню матери и Дню святого Валентина.

В то же время в 1987 году Конгресс США объявил март Месячником женской истории, поэтому в течение этого периода государственные учреждения, школы, библиотеки и другие организации акцентируют свои общественные программы на женщинах и их многочисленных достижениях.

В Польше выходной 8 марта не делают и как праздник не отмечают, поскольку некоторые из граждан воспринимают эту дату как коммунистическое наследие. Однако некоторые из мужчин все же дарят своим женщинам первые весенние цветы и оказывают дополнительные знаки внимания.

В Германии женщин поздравляют преимущественно на День матери. Между тем на 8 марта определенные акции могут устраивать феминистки и левые политические силы.

Во Франции Международный женский день также не является слишком популярным (женщин поздравляют, как и в США, на День матери и День святого Валентина). 8 марта во Франции отмечают преимущественно коммунисты. Поскольку эта дата является днем борьбы за права женщин, в разных городах страны могут проводить тематические социальные мероприятия и акции.

В Италии 8 марта не является официальным выходным, однако считается днем без мужчин. В Международный женский день девушки устраивают вечеринки, посиделки, ходят в кафе, бары и клубы. При этом мужчин они к себе не принимают.

В некоторых итальянских заведениях этот день также отмечают по-своему: делают бесплатный вход для женщин и девушек, угощают их вкусностями и даже дарят подарки. Кроме того, в честь "своего" дня женщины могут бесплатно посетить мужской стриптиз.

Символом 8 марта в Италии является мимоза. Именно эти цветы итальянки получают в подарок чаще всего.

Мимозу могут связывать с 8 марта в разных странах (фото: Getty Images)

В Великобритании 8 марта - обычный рабочий день. Однако различные движения и организации, занимающиеся правами женщин, могут собираться на тематические акции и мероприятия.

В то же время некоторые из британок (особенно успешные бизнес-леди) могут организовывать в честь Международного женского дня бесплатные курсы по йоге, благотворительные вечера и даже веломарафоны.

Между тем в Англии в течение 8 марта женщины могут отказываться принимать любую помощь от мужчин (даже если они попытаются уступить место в общественном транспорте или помочь с тяжелыми сумками).

В Испании 8 марта некоторые считают днем женского протеста. Именно в это время активистки феминистского движения могут публично выражать свое недовольство и устраивать определенные тематические мероприятия.

В Греции 8 марта на официальном уровне не отмечается, однако коммунисты могут устраивать различные мероприятия.

В то же время Международный женский день называют еще "Днем Бабосов". По случаю такого праздника в населенных пунктах чествуют самую влиятельную и уважаемую женщину. Кроме того, в этот день могут также устраивать обливания водой - чтобы женщины смогли сполна "оторваться" на мужчинах.

В Болгарии отношение к Международному женскому дню неоднозначное. Кто-то не отмечает его совсем, другие - могут устраивать гуляния в кафе или барах.

Некоторые из мужчин устраивают своим женщинам праздник 8 марта в семейном кругу - помогают по хозяйству, готовят ужин, делают приятные презенты.

В Литве 8 марта отмечают, как праздник прихода весны. Женщин в этот день поздравляют не все жители страны, поскольку отношение к этой дате именно как к Международному женскому дню - несколько неоднозначное (даже большое количество женщин считают подобный праздник пережитком советского прошлого).

В некоторых странах 8 марта считают праздником весны (фото: Getty Images)

В Азии некоторые страны могут отмечать "женский" день гораздо масштабнее, чем это делают в Европе.

Так, во Вьетнаме 8 марта отмечают уже более 2000 лет. Этот день чтит память сестер, которые в далеком прошлом возглавили в стране освободительное движение.

В Китае 8 марта отмечают по-коммунистически. В честь праздника успешных китаянок отмечают грамотами и благодарностями на торжественных собраниях. Этот день является выходным, но только для женщин, которые могут собираться вместе и гулять, например, в парке.

В Японии в марте есть целых два дня, посвященных женщинам. 3 марта граждане отмечают Хинамацури (День девочек или Праздник кукол) - ежегодный праздник японских дочерей (младших женщин в доме или в семье), когда семьи молятся за их счастье и здоровье.

8 марта в Японии вспоминают о Международном женском дне, который особенно актуален на фоне того, что страна значительно отстает, когда речь идет о гендерном паритете. Его могут отмечать, организовывая различные митинги, встречи, конференции, марши и другие кампании для напоминания о достижениях женщин и важности гендерного равенства.

Символом 8 марта в Японии также считают цветок мимозы.

На Кубе в честь женщин устраивают не только официальные мероприятия, но и карнавалы и гуляния. В Армении "женский" праздник может длиться целый месяц, а в Туркмении все женщины по случаю 8 марта кроме традиционных цветов и подарков от мужчин могут получать денежные подарки от государства.