Борьба за права или отдых? Традиции 8 марта в разных странах мира
Международный женский день или день защиты прав женщин отмечают не только в постсоветских государствах. На самом деле 8 марта - широко распространенный в разных странах мира праздник и может иметь разные традиции (в зависимости от региона).
Подробнее о том, в каких странах и как именно могут отмечать 8 марта - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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В каких странах отмечают 8 марта
Согласно информации международного сообщества International Women's Day (IWD), Международный женский день является официальным праздником не только в Украине, но и во многих других странах мира:
- в Афганистане;
- в Армении;
- в Азербайджане;
- в Беларуси;
- в Буркина-Фасо;
- в Камбодже;
- в Китае (только для женщин);
- на Кубе;
- в Грузии;
- в Гвинее-Бисау;
- в Эритрее;
- в Казахстане;
- в Кыргызстане;
- в Лаосе;
- на Мадагаскаре (только для женщин);
- в Молдове;
- в Монголии;
- в Черногории;
- в Непале (только для женщин);
- в стране-агрессоре (РФ);
- в Таджикистане;
- в Туркменистане;
- в Уганде;
- в Узбекистане;
- в Замбии.
В то же время в IWD отмечают, что Международный женский день не зависит ни от страны, ни от каких-либо групп или организаций.
"С момента основания, Международный женский день способствовал усилению чувства солидарности во всем мире. Он базируется на сообществе, связях и совместных действиях. Следовательно, этот день является инклюзивным и принадлежит всем группам во всем мире", - считают в сообществе.
В подтверждение такой позиции гражданам напоминают слова всемирно известной активистки и журналистки Глории Стейнем: "История борьбы женщин за равенство не принадлежит ни одной феминистке, ни одной организации, но - коллективным усилиям всех, кто заботится о правах человека".
Следовательно, в целом этот день призван чествовать достижения женщин во всех сферах жизни и напоминать о важности гендерного равенства во всем мире.
В то же время традиции празднования Международного женского дня или 8 марта могут зависеть от конкретной локации и сопровождаться как различными акциями, деловыми встречами, так и вечеринками или развлечениями.
Девушки и без официальных праздников найдут общий язык (фото: Getty Images)
Традиции 8 марта в разных уголках мира
Для того чтобы люди могли отмечать Международный женский день, он не обязательно должен быть в календаре официальных государственных праздников определенной страны. Поэтому и традиции празднования этого дня могут отличаться в разных уголках мира.
В США (где был фактически основан Международный женский день) от его празднования постепенно отказались, отдавая предпочтение Дню матери и Дню святого Валентина.
В то же время в 1987 году Конгресс США объявил март Месячником женской истории, поэтому в течение этого периода государственные учреждения, школы, библиотеки и другие организации акцентируют свои общественные программы на женщинах и их многочисленных достижениях.
В Польше выходной 8 марта не делают и как праздник не отмечают, поскольку некоторые из граждан воспринимают эту дату как коммунистическое наследие. Однако некоторые из мужчин все же дарят своим женщинам первые весенние цветы и оказывают дополнительные знаки внимания.
В Германии женщин поздравляют преимущественно на День матери. Между тем на 8 марта определенные акции могут устраивать феминистки и левые политические силы.
Во Франции Международный женский день также не является слишком популярным (женщин поздравляют, как и в США, на День матери и День святого Валентина). 8 марта во Франции отмечают преимущественно коммунисты. Поскольку эта дата является днем борьбы за права женщин, в разных городах страны могут проводить тематические социальные мероприятия и акции.
В Италии 8 марта не является официальным выходным, однако считается днем без мужчин. В Международный женский день девушки устраивают вечеринки, посиделки, ходят в кафе, бары и клубы. При этом мужчин они к себе не принимают.
В некоторых итальянских заведениях этот день также отмечают по-своему: делают бесплатный вход для женщин и девушек, угощают их вкусностями и даже дарят подарки. Кроме того, в честь "своего" дня женщины могут бесплатно посетить мужской стриптиз.
Символом 8 марта в Италии является мимоза. Именно эти цветы итальянки получают в подарок чаще всего.
Мимозу могут связывать с 8 марта в разных странах (фото: Getty Images)
В Великобритании 8 марта - обычный рабочий день. Однако различные движения и организации, занимающиеся правами женщин, могут собираться на тематические акции и мероприятия.
В то же время некоторые из британок (особенно успешные бизнес-леди) могут организовывать в честь Международного женского дня бесплатные курсы по йоге, благотворительные вечера и даже веломарафоны.
Между тем в Англии в течение 8 марта женщины могут отказываться принимать любую помощь от мужчин (даже если они попытаются уступить место в общественном транспорте или помочь с тяжелыми сумками).
В Испании 8 марта некоторые считают днем женского протеста. Именно в это время активистки феминистского движения могут публично выражать свое недовольство и устраивать определенные тематические мероприятия.
В Греции 8 марта на официальном уровне не отмечается, однако коммунисты могут устраивать различные мероприятия.
В то же время Международный женский день называют еще "Днем Бабосов". По случаю такого праздника в населенных пунктах чествуют самую влиятельную и уважаемую женщину. Кроме того, в этот день могут также устраивать обливания водой - чтобы женщины смогли сполна "оторваться" на мужчинах.
В Болгарии отношение к Международному женскому дню неоднозначное. Кто-то не отмечает его совсем, другие - могут устраивать гуляния в кафе или барах.
Некоторые из мужчин устраивают своим женщинам праздник 8 марта в семейном кругу - помогают по хозяйству, готовят ужин, делают приятные презенты.
В Литве 8 марта отмечают, как праздник прихода весны. Женщин в этот день поздравляют не все жители страны, поскольку отношение к этой дате именно как к Международному женскому дню - несколько неоднозначное (даже большое количество женщин считают подобный праздник пережитком советского прошлого).
В некоторых странах 8 марта считают праздником весны (фото: Getty Images)
В Азии некоторые страны могут отмечать "женский" день гораздо масштабнее, чем это делают в Европе.
Так, во Вьетнаме 8 марта отмечают уже более 2000 лет. Этот день чтит память сестер, которые в далеком прошлом возглавили в стране освободительное движение.
В Китае 8 марта отмечают по-коммунистически. В честь праздника успешных китаянок отмечают грамотами и благодарностями на торжественных собраниях. Этот день является выходным, но только для женщин, которые могут собираться вместе и гулять, например, в парке.
В Японии в марте есть целых два дня, посвященных женщинам. 3 марта граждане отмечают Хинамацури (День девочек или Праздник кукол) - ежегодный праздник японских дочерей (младших женщин в доме или в семье), когда семьи молятся за их счастье и здоровье.
8 марта в Японии вспоминают о Международном женском дне, который особенно актуален на фоне того, что страна значительно отстает, когда речь идет о гендерном паритете. Его могут отмечать, организовывая различные митинги, встречи, конференции, марши и другие кампании для напоминания о достижениях женщин и важности гендерного равенства.
Символом 8 марта в Японии также считают цветок мимозы.
На Кубе в честь женщин устраивают не только официальные мероприятия, но и карнавалы и гуляния. В Армении "женский" праздник может длиться целый месяц, а в Туркмении все женщины по случаю 8 марта кроме традиционных цветов и подарков от мужчин могут получать денежные подарки от государства.
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли в Украине отменить праздник 8 марта и что об этом известно.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: International Women's Day (IWD), Trident Travel, Metropolis Japan, Wikipedia.
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