Ритуал на любовь. Сделайте это 8 марта, чтобы в жизнь ворвалось счастье
Эзотерики считают, что 8 марта, когда многие вдохновляются романтическим вайбом, можно привлечь в жизнь счастье и любовь. И в этом поможет особый ритуал.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать 8 марта, чтобы найти любовь.
"8 Марта - это день, когда природа просыпается, а Вселенная наполняется женской энергией красоты, нежности и любви. Это идеальное время для работы с энергией любви, независимо от того, ищете ли вы новые отношения, хотите укрепить существующие или просто настроиться на гармонию с собой", - рассказала Лия.
Ритуал "Сердце, открытое для любви"
Этот ритуал, отмечает астролог, поможет привлечь любовь в свою жизнь или наполнить отношения новой страстью и гармонией.
Что понадобится:
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Розовая свеча (символ любви)
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Лист и ручка
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Капля ваших любимых духов или эфирное масло розы
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Красная лента
Как провести ритуал
- Зажгите свечу, настраиваясь на волну любви и гармонии
- Напишите на бумаге свои желания относительно любви. Это может быть конкретный человек или просто энергия любви, которую вы хотите привлечь
- Капните на бумагу немного духов или эфирного масла - это усилит энергетику ритуала
- Сложите бумажку, обмотайте ее красной лентой и скажите: "Любовь входит в мою жизнь, наполняя ее нежностью, страстью и счастьем"
- Положите сверток под подушку на ночь или носите с собой как талисман в течение 7 дней.
"Этот ритуал работает только тогда, когда вы открыты к любви и верите в силу Вселенной", - отметила Лагуз.
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