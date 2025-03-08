Ритуал на любовь. Сделайте это 8 марта, чтобы в жизнь ворвалось счастье

Эзотерики считают, что 8 марта, когда многие вдохновляются романтическим вайбом, можно привлечь в жизнь счастье и любовь. И в этом поможет особый ритуал.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать 8 марта, чтобы найти любовь.

"8 Марта - это день, когда природа просыпается, а Вселенная наполняется женской энергией красоты, нежности и любви. Это идеальное время для работы с энергией любви, независимо от того, ищете ли вы новые отношения, хотите укрепить существующие или просто настроиться на гармонию с собой", - рассказала Лия.

Ритуал "Сердце, открытое для любви"

Этот ритуал, отмечает астролог, поможет привлечь любовь в свою жизнь или наполнить отношения новой страстью и гармонией.

Что понадобится:

Розовая свеча (символ любви)

Лист и ручка

Капля ваших любимых духов или эфирное масло розы

Красная лента

Как провести ритуал

Зажгите свечу, настраиваясь на волну любви и гармонии

Напишите на бумаге свои желания относительно любви. Это может быть конкретный человек или просто энергия любви, которую вы хотите привлечь

Капните на бумагу немного духов или эфирного масла - это усилит энергетику ритуала

Сложите бумажку, обмотайте ее красной лентой и скажите: "Любовь входит в мою жизнь, наполняя ее нежностью, страстью и счастьем"

Положите сверток под подушку на ночь или носите с собой как талисман в течение 7 дней.

"Этот ритуал работает только тогда, когда вы открыты к любви и верите в силу Вселенной", - отметила Лагуз.

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