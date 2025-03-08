Ектор Хіменес-Браво, Павло Зібров, Андре Тан та інші: як зіркові чоловіки вітають українок з 8 березня

Сьогодні, 8 березня , в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день . Не секрет, що в цей день чоловіки намагаються потішити жінок особливою увагою. Українські знаменитості не стали виключенням і приготували креативні привітання з 8 березня.

Так, першими вже встигли вразити своїх підписників Павло Зібров, Анатолій Анатоліч, Ектор Хіменес-Браво, Петро Чорний та Андре Тан.

Знамениті чоловіки підготували оригінальні привітання, які викликали захоплення у шанувальників. Хтось вразив кумедними картинками, а хтось - теплими та щирими словами.

Павло Зібров

Народний артист України написав теплі слова привітання та заспівав пісню "Жінка, що кохаю я".

"Дорогі, любі, неймовірні дівчата! Весна - це символ оновлення, сили, свободи, краси та натхнення, і вона така ж багатогранна, як і ви. Ви створюєте, змінюєте світ, наповнюєте його теплом, красою та мудрістю. Нехай доля дарує вам ще більше можливостей, натхнення, гармонії та міцного здоровʼя. Нехай ваш голос звучить гучно, а ваші мрії здійснюються без перешкод. Пам’ятайте - ви неймовірна рушійна сила! Сяйте впевнено і якнайяскравіше!" - написав він.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар підготував розважальний відеоролик, у якому з усмішкою лежить на підлозі, поки над ним розлітаються пелюстки троянд. Він підписав відео кумедним компліментом:

"З 8 березня, красуне! Ти, як дідовий пай - за тебе б’ються всі, але дістанешся тільки одному".

Також шеф-кухар розважив користувачок мережі серією оригінальних листівок, які підготував до 8 березня.

Андре Тан

Відомий український модельєр та дизайнер розчулив зворушливим зверненням на честь свята 8 березня. Він нагадав, що саме жінки є натхненням для його колекцій.

"Моя найніжніша та найчарівніша, вітаю тебе зі святом весни та краси. Ти - моє натхнення. Я хочу, щоб ти знала - ти надихаєш мене щодня. І не лише мене, а й сотні інших людей", - привітав Андре Тан.

Петро Чорний

Співак опублікував в Міжнародний жіночий день відеозвернення з щиросердними вітаннями.

"Дорогі жінки! Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Дякуємо, що ви у нас є, що даруєте нам життя та наповнюєте його сенсом! З любов’ю ваш, Петро Чорний", - підписав своє відео артист.

Анатолій Анатоліч

Український шоумен та телеведучий розповів, яку важливу роль відіграли жінки в його житті. Він згадав, що його виховували саме мама, бабуся та прабабуся. У кар'єрі його також оточують переважно жінки, а вдома чекають найрідніші дівчата - дружина Юлія і доньки Аліса та Лоліта.

"Люблю безмежно. І все, що хорошого роблять чоловіки в цьому світі, - для вас", - додав Анатоліч.

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