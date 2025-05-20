Мобилизация или пиар? Эктор Хименес-Браво спровоцировал жаркие споры: что пишут в сети

Эктор Хименс-Браво спровоцировал жаркие обсуждения вокруг возможной мобилизации в армию. Мнения пользователей разделились: одни благодарят шеф-повара, а другие обвиняют в пиаре.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Эктора.

Ресторатор опубликовал серию кадров в военной форме, а также видео с учений в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".

"Это совсем другой мир. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Я приехал в "Ахиллес", чтобы увидеть. И остался, чтобы убедиться. Украинская армия - это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь собственными глазами", - написал он.

Эктор еще не объяснил, или он просто проходит обучение, или действительно решился на вступление в ряды ВСУ.

"Я не могу пока сказать всего. Но знаю точно: после увиденного и сделанного я уже не буду прежним. Скоро покажу. То, что увидел. И то, что сделал", - заинтриговал он.

Ранее он показался в военной форме и заявил, что "решался на это долго" и "станет частью украинской армии".

Как отреагировали в сети

Одни пользователи поддержали ресторатора, другие же не верят, что он может мобилизоваться и обвиняют его в пиаре.

"Ой не верю.... Разве что где-то на кухню заберут, будет кричать: "На балькон". Интересно, что дальше... Баллотирование в депутаты или готовят следующего, а-ля президента?"

"Эктор, вы невероятной души и силы, человек. Честь вам за позицию в любви к Украине".

"Очередной пиар. Тот, кто действительно защищает Украину, не пиарится, потому что некогда. А на этот пиар противно смотреть".

"Возможно, он будет управлять дронами, почему вы сразу в окопы Эктора поселили?) Хочет быть полезным - будет прицеливаться и иногда баловать вкусненьким наших ребят".

"Это же просто пиар!!! А пипл поверит!"

"Пиар на войне - это ниже плинтуса".

"Вот это воювака. Целый фильм наклепал. С дроном, оружием, картами. Макс Нелипа воевал! Козловски, Вакарчуки уже показали, чего стоят".

"Я тоже не верю, что он пошел в армию. Здесь что-то другое".

"В то время, как украинские парни прячутся за бабскими юбками, или убегают из страны... Честь и уважение!"

Судья "МастерШеф" спровоцировал дискуссии в сети (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, Эктор Хименес-Браво - известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения. Наибольшую славу в Украине ему принесло участие в проекте "МастерШеф".

За время полномасштабного вторжения он неоднократно выражал поддержку нашей стране, которая для него стала родной. В первый год даже проходил обучение по обращению с оружием, а также активно поддерживает ВСУ.