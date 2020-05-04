Експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні

Стало відомо, скільки ресторанів та інших закладів громадського харчування не відкриються після карантину
Більшість ресторанів в Україні без проблем відкриються після карантину. На думку експертів, слова народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва про те, що з 30 тис. закладів громадського харчування в країні 12 тис. ліквідовані через кризу, не відповідають дійсності.
"12 тисяч ресторанів і кафе вже закрилися? Та невже? Ось як буває, коли даються неперевірені цифри. За моїми оцінками, не відкриються після карантину 5-7% закладів, максимум 10% (рахуватиму після карантину). Інші з нетерпінням чекають відкриття, хоч літніх майданчиків, хоч чого-небудь!" - відреагувала на слова парламентарія директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.
При цьому, переконана експерт, після закінчення (або пом'якшення) карантину ще відкриються ті ресторани, які почали створюватися наприкінці минулого року, в січні - на початку березня.
"А це теж чимало насправді. Так що "шеф, все пропало" - поки рано говорити. Не пропало, і не все", - резюмувала вона на своїй Facebook-сторінці.
Скріншот поста (facebook.com/restcons)
Нагадаємо, що з 11 травня почнеться пом'якшення карантинних заходів в Україні. В цей день зможуть офіційно відкритися:
Нагадаємо, що у Запоріжжі масово працюють кав'ярні, кіоски з шаурмою та інші заклади, які за законом повинні були бути закриті як мінімум до середини цього місяця.