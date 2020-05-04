Эксперты рассказали, сколько ресторанов не переживут карантин в Украине

Большинство ресторанов в Украине без проблем откроются после карантина. По мнению экспертов, слова народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева о том, что из 30 тыс. заведений общественного питания в стране 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса, не соответствуют действительности.

"12 тысяч ресторанов и кафе уже закрылись? Да неужели? Вот как бывает, когда даются непроверенные цифры. По моим оценкам, не откроются после карантина 5-7% заведений, максимум 10% (посчитаю после карантина). Остальные с нетерпением ждут открытия, хоть летних площадок, хоть чего-нибудь!" - отреагировала на слова парламентария директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.

При этом, уверена эксперт, после окончания (или смягчения) карантина еще откроются те рестораны, которые начали создаваться в конце прошлого года, в январе - начале марта.

"А это тоже немало на самом деле. Так что "шеф, все пропало" - пока рано говорить. Не пропало, и не все", - резюмировала она на своей Facebook-странице.

Скриншот поста (facebook.com/restcons)

Напомним, что с 11 мая начнется смягчение карантинных мер в Украине. В этот день смогут официально открыться:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, (кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ);

заведения общепита на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервисы бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и так далее.

Напомним, что в Запорожье массово работают кофейни, ларьки с шаурмой и другие заведения, которые по закону должны были быть закрыты как минимум до средины этого месяца.