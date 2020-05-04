Эксперты рассказали, сколько ресторанов не переживут карантин в Украине

Стало известно, сколько ресторанов и других заведений общепита не откроются после карантина
Большинство ресторанов в Украине без проблем откроются после карантина. По мнению экспертов, слова народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева о том, что из 30 тыс. заведений общественного питания в стране 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса, не соответствуют действительности.
"12 тысяч ресторанов и кафе уже закрылись? Да неужели? Вот как бывает, когда даются непроверенные цифры. По моим оценкам, не откроются после карантина 5-7% заведений, максимум 10% (посчитаю после карантина). Остальные с нетерпением ждут открытия, хоть летних площадок, хоть чего-нибудь!" - отреагировала на слова парламентария директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.
При этом, уверена эксперт, после окончания (или смягчения) карантина еще откроются те рестораны, которые начали создаваться в конце прошлого года, в январе - начале марта.
"А это тоже немало на самом деле. Так что "шеф, все пропало" - пока рано говорить. Не пропало, и не все", - резюмировала она на своей Facebook-странице.
Скриншот поста (facebook.com/restcons)
Напомним, что с 11 мая начнется смягчение карантинных мер в Украине. В этот день смогут официально открыться:
Напомним, что в Запорожье массово работают кофейни, ларьки с шаурмой и другие заведения, которые по закону должны были быть закрыты как минимум до средины этого месяца.