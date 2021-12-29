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Лікар дала рецепт незвичайного алкогольного напою на Новий рік: на білому вині

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Середа 29 грудня 2021 18:01
Лікар дала рецепт незвичайного алкогольного напою на Новий рік: на білому вині Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться на Новий рік порадувати себе, рідних і гостей незвичайними смачними стравами і напоями? При цьому без складнощів в приготуванні і без докорів сумління після свят.

Одним з таких рецептів поділилася лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.

Вона розповіла, як приготувати незвичайний глінтвейн і запевнила, що всі, хто його спробує, отримають справжнє смакове задоволення!

Лікар дала рецепт незвичайного алкогольного напою на Новий рік: на білому виніГлінтвейн (фото: pexels.com)

Глінтвейн з сухого білого вина

Інгредієнти на 1 літр

  • Вино сухе біле – 750 мл,
  • Аніс / бадьян – 10 зірочок,
  • Насіння фенхелю – 1 ст. л.,
  • Лимон - 1 шт.,
  • Лист лайма – 5-6 шт.,
  • Ананас – 250 г,
  • М'ята – 2-3 гілочки,
  • Вода питна – 250 мл.

Лікар дала рецепт незвичайного алкогольного напою на Новий рік: на білому виніГості будуть в захваті (фото: pexels.com)

Приготування:

  1. Ананас зарум'янити в духовці під грилем, перекласти в сотейник, залити склянкою води (250 мл), збити блендером, довести до кипіння, додати лист лайма, насіння фенхелю і аніс.
  2. Томити на слабкому вогні під кришкою протягом 15-20 хвилин, на межі закіпання. Періодично помішувати.
  3. У каструлі для глінтвейну об'єднати ананасове пюре і вино, перемішати і довести до кипіння, зняти з вогню і дати настоятися під кришкою протягом 10-15 хвилин.
  4. Лимон нарізати тонкими слайсами, перекласти в графин (термос) для глінтвейну, додати м'яту, залити гаряче вино (якщо вас бентежить каламутність, можна процідити через сито, але частина смаку буде втрачена).

Веселих свят!

Раніше нутриціолог дала рецепт теплого салату на Новий рік, ситно і смачно.

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