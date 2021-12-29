Лікар дала рецепт незвичайного алкогольного напою на Новий рік: на білому вині
Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Хочеться на Новий рік порадувати себе, рідних і гостей незвичайними смачними стравами і напоями? При цьому без складнощів в приготуванні і без докорів сумління після свят.
Одним з таких рецептів поділилася лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.
Вона розповіла, як приготувати незвичайний глінтвейн і запевнила, що всі, хто його спробує, отримають справжнє смакове задоволення!
Глінтвейн (фото: pexels.com)
Глінтвейн з сухого білого вина
Інгредієнти на 1 літр
- Вино сухе біле – 750 мл,
- Аніс / бадьян – 10 зірочок,
- Насіння фенхелю – 1 ст. л.,
- Лимон - 1 шт.,
- Лист лайма – 5-6 шт.,
- Ананас – 250 г,
- М'ята – 2-3 гілочки,
- Вода питна – 250 мл.
Гості будуть в захваті (фото: pexels.com)
Приготування:
- Ананас зарум'янити в духовці під грилем, перекласти в сотейник, залити склянкою води (250 мл), збити блендером, довести до кипіння, додати лист лайма, насіння фенхелю і аніс.
- Томити на слабкому вогні під кришкою протягом 15-20 хвилин, на межі закіпання. Періодично помішувати.
- У каструлі для глінтвейну об'єднати ананасове пюре і вино, перемішати і довести до кипіння, зняти з вогню і дати настоятися під кришкою протягом 10-15 хвилин.
- Лимон нарізати тонкими слайсами, перекласти в графин (термос) для глінтвейну, додати м'яту, залити гаряче вино (якщо вас бентежить каламутність, можна процідити через сито, але частина смаку буде втрачена).
Веселих свят!
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