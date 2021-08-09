Експерти назвали корисні і шкідливі властивості популярного овоча

Патисон належить до сімейства Гарбузові. Даний овоч використовують таким же чином, як кабачки. Його форма добре підходить для фарширування. При цьому патисон має як корисні, так і шкідливі властивості.

Про це повідомляє " Їжа+ ".

Корисні властивості патисонів

Молоді патисони найбільш смачні та поживні. Вони містять від 4 до 12% сухих речовин, сирий білок, пектинові речовини, жири і цукор.

В овочі також є мінеральні солі, включаючи калій, кальцій і фосфор. Також патисони містять натрій, залізо, мідь, кобальт, молібден, титан, алюміній, літій, цинк та інші мікроелементи.

Є і вітаміни В1, В2. У жовтих плодах присутній каротин і аскорбінова кислота. Вітаміну Е тут більше, ніж в кабачках та гарбузі.

Патисони використовують в дієтичному харчуванні. Вони нормалізують обмін речовин, запобігають захворюванням серцево-судинної системи, нирок і печінки.

Їх також вживають для профілактики і лікування атеросклерозу, гіпертонії і недокрів'я.

Помаранчеві патисони допомагають виводити з організму холестерин. У них також в 3-5 разів більше лютеїну, ніж в інших сортах. Лютеїн запобігає утворенню тромбів, зміцнює імунітет і нейтралізує вільні радикали.

Небезпечні властивості патисонів

Патисони не слід вживати людям, які страждають кишковими розладами, оскільки овоч може тільки погіршити ситуацію.

Кому протипоказано є патисони в консервованому вигляді

Дітям до десяти років

Людям з цукровим діабетом, хворобами підшлункової залози, нирок і шлунково-кишкового тракту.

Людям, у яких низький артеріальний тиск також слід уважно поставитися до цього овочу.

Варто зазначити, що відомий український кулінарний експерт Євген Клопотенко, який став переможцем шоу "Мастер Шеф" 5 сезону, показав, як можна готувати патисони.

Євген Клопотенко продемонстрував приготування патисонів (відео: facebook.com/ievgen.klopotenko)