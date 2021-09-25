Лікар назвав несподіваний продукт від головного болю
Зняти головний біль можна навіть без таблеток. Для цього достатньо вжити в їжу деякі продукти.
Таку несподівану заяву зробив лікар-дієтолог, доктор медичних наук Михайло Гінзбург в ефірі програми "Про найголовніше".
Які продукти можуть зняти головний біль?
За словами фахівця, впоратися з мігренеподібним головним болем може... гостра їжа. Якщо говорити більш конкретно, то можна "поласувати" перцем.
Експерти пов'язують це з підвищенням активності больових рецепторів.
"Тобто їх активність в одному місці підвищується, і в результаті людина перестає відчувати біль в інших місцях", - пояснив дієтолог.
При цьому, є нюанс: така їжа зазвичай допомагає, якщо людина страждає від потиличної мігрені або головного болю при невралгії трійчастого нерва.
"Досить давно відомо, що від таких болів погано допомагають класичні знеболюючі, а ось такі гострі спеції, як перець, часник, імбир якраз надають виражену знеболювальну дію", - зазначив лікар.
Що таке мігрень та як не допустити головного болю
Симптоми мігрені насправді легко описати. Вона одностороння, часто в лобно-скроневої області голови, інтенсивна, пульсуюча, посилюється при зміні положення тіла, фізичному навантаженні.
Щоб уникнути цього неприємного відчуття фахівці рекомендують час від часу:
- займатися медитацією
- приймати контрастний душ
- вести активний спосіб життя
- дотримуватися режиму сну
- приймати вітамін В2, магній, риб'ячий жир та імбир
- робити масаж плечового і шийного відділів
- намагатися зберігати спокій і менше нервувати
- обмежити в меню багаті на тірамін продукти.
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