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Як приготувати смачний сир сулугуні в домашніх умовах: знадобляться прості інгредієнти

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Субота 29 січня 2022 08:01
Як приготувати смачний сир сулугуні в домашніх умовах: знадобляться прості інгредієнти Як в домашніх умовах приготувати сир сулугуні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Грузія подарувала світу безліч смачних страв і продуктів, одним з яких є сулугуні. Цей продукт включають у своє меню навіть вегетаріанці й ті люди, які дотримуються дієтичного харчування. Якщо купити такий сир ніде або ви не довіряєте магазинному, то його можна приготувати вдома.

Рецепт сиру сулугуні опублікували у кулінарному блозі "recepty.365" в Instagram.

Так, сулугуні входить в рецепти салатів, сир використовують як начинку для випічки й подають окремо з вином і зеленню. Під час приготування важливо дати сиру лише настоятися.

Для приготування візьміть такі інгредієнти:

  • молоко - 1 л;
  • сметана - 200 мл;
  • яйця - 3 шт;
  • сіль - 1 ст. л;

Спосіб приготування:

Спочатку молоко потрібно закип`ятити та додати сіль. Далі сметану змішайте з яйцями.

Після цього змішайте між собою дві маси та кип`ятіть упродовж 3-4 хвилин.

Процідіть через сито та поставте під гніт.

Такий сир чудово доповнить будьяку страву.

Як приготувати смачний сир сулугуні в домашніх умовах: знадобляться прості інгредієнтиЯк в домашніх умовах приготувати сир сулугуні (instagram.com/recepty.365)

Зазначимо, що сир сулугуні не тільки має чудовий смак, але і дуже корисний для організму. Сам по собі він має досить високу калорійність, близько 290 ккал на 100 грамів.

Про користь цього сиру каже його склад: безліч вітамінів, фосфор, залізо, магній, калій, натрій і магній. До того ж він дуже багатий білком.

Сулугуні дуже підходить тим, хто дотримується правильного харчування. Також часто його рекомендують вживати дітям і вагітним жінкам. Навіть попри його калорійність, цей продукт можна використовувати при дієті, потрібно лише знати міру. Окрім того, він чудово втамовує відчуття голоду.

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