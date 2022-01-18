Лікар назвав страву, якою ні в якому разі не можна снідати

Сніданок - це перший і дуже приємний прийом їжі. Але і він може бути некорисним. Наприклад, бутерброди з вершковим маслом і сиром — найгірший варіант сніданку для серця і підшлункової.

Про це повідомив у своєму Instagram лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук Сергій Вялов.

Медик повідомив, що жир тваринного походження особливо шкідливий для здоров'я людини через високу калорійність.

Також у вершковому маслі міститься багато холестерину і тригліцеридів, що змушує печінку і підшлункову посилено працювати.

"Якщо бутербродів виявилося занадто багато і якщо до них додається алкоголь, можливий закид жовчі в протоки підшлункової. Вона раніше покладеного активує ферменти, які починають перетравлювати власну підшлункову залозу. Звідси гострий панкреатит", - розповів він.

Медик пояснив, що чим частіше людина їсть тваринні жири, тим вище рівень холестерину і тригліцеридів в крові і тим швидше розвивається атеросклероз.

Вялов розповів, що не потрібно зовсім відмовлятися від бутербродів.

"Відмовлятися від бутербродів з сиром повністю не обов'язково, проте знати міру все ж варто. У раціоні має бути більше рослинного і менше тваринного. Сучасні рекомендації по кардіо профілактиці свідчать: бажано, щоб два з трьох прийомів їжі за добу були вегетаріанськими. Гастроентерологи з цим погоджуються: чим здоровіше харчування, тим нижче ризик хвороб підшлункової залози, печінки і кишечника", - резюмував він.