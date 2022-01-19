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Експерти розповіли, яку суму необхідно залишати для фінансової подушки

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Середа 19 січня 2022 17:36
Експерти розповіли, яку суму необхідно залишати для фінансової подушки Колаж РБК-Україна: експерти розповіли, як вирахувати суму на фінансову подушку
Автор: Роман Мирончук

Багато українців через фінансову неграмотність не знають, яка сума грошей їм необхідна на місяць про запас - так звана фінансова подушка.

Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Марія Мельник і Григорій Герман розповіли, як вирахувати суму на проживання, якщо раптом ви втратите роботу або не зможете працювати якийсь час.

Щоб у вас на такий випадок залишилося достатньо коштів, спочатку необхідно навчитися працювати з ними. На випадки втрати заробітку у кожного повинна бути фінансова подушка, яка допоможе вам триматися на плаву деякий час.

Звичайна резервна сума грошей дуже індивідуальна і вираховується досить легко. Необхідно порахувати, скільки грошей на місяць вам потрібно на мінімальні витрати:

Якщо ви найманий працівник, пропишіть тільки приватні потреби:

  • комунальні платежі;
  • їжа;
  • Інтернет, мобільний зв'язок;
  • транспорт.

Якщо ви приватний підприємець, слід прорахувати ще й ділові витрати:

  • Оренда приміщення;
  • зарплати працівникам;
  • кредит.

Саме прорахована сума знадобиться вам на місяць. Припустимо, це 20 000 гривень. Після чого необхідно визначити - протягом якого часу вам потрібні будуть ці гроші, якщо ви з якоїсь причини не зможете працювати.

Експерти стверджують, що більшість людей потребують фінансового захисту протягом півроку або цілого року.

Як вирахувати необхідну суму

Формула наступна. необхідний дохід помножити на певну кількість місяців, протягом яких вам потрібен захист.

Якщо для життя вам необхідно 20 000 гривень, а на роботу ви повернетеся через півроку, то у вас в запасі має бути хоча б 120 000 гривень.

Нагадаємо, ми писали про те, як отримати допомогу на похорон і чи потрібно платити з неї податки.

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