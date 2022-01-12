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Українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію

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Середа 12 січня 2022 20:43
Українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію Колаж РБК-Україна: на що важливо звертати увагу, оцінюючи розмір майбутньої пенсії
Автор: Володимир Костирін

В Україні при виході на пенсію в деяких випадках розмір призначуваних виплат досить скромний, незважаючи на наявність значного трудового стажу. Експерт пояснила, чому це може відбуватися, і на що слід звернути увагу, готуючись до пенсії.

Про це пише "Пенсійний кур'єр".

Так, громадян закликали, оцінюючи майбутній розмір пенсії, враховувати не тільки наявний стаж, а й саму заробітну плату і розмір виплачуваних внесків до Пенсійного фонду щомісяця, що є визначальним для формування кінцевої суми пенсійних виплат, які будуть призначені.

До редакції профільного видання звернулися з питанням, чому сума одержуваної пенсії - всього 2200 гривень, хоча робочий стаж - цілих 50 років.

У відповідь експерт Галина Мастюгіна зазначила, що, очевидно, в цьому випадку розмір зарплати був невисоким, тому і розмір пенсії, обчислений з індивідуальних показників, тут "не дотягував навіть до 2200 грн, ось вам і дають доплату до цієї суми".

Так, мова йде про введену модель про доплату до 2200 гривень, щоб громадяни, у яких великий стаж, але була маленька зарплата, отримували трохи більше, в іншому випадку, не маючи такого великого трудового стажу, пенсія була б на базовому мінімальному рівні - 1934 гривень, тобто "прожитковий мінімум і все".

"Розмір пенсії залежить від двох показників - заробітку та стажу, і якщо один із цих показників невисокий, то, відповідно, й розмір пенсії виходить невеликий", - наголосила фахівець в ході "гарячої лінії".

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли, як українці зможуть отримувати гідну пенсію.

Також ми писали, хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії.

Додамо, перед цим у Мінсоцполітики пояснили, як зростатимуть пенсії у 2022 році в Україні, назвали дати та суми підвищень.

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