Эксперты рассказали, какую сумму необходимо оставлять для финансовой подушки
Многие украинцы из-за финансовой неграмотности не знают, какая сумма денег им необходима на месяц про запас - так называемая финансовая подушка.
Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, как высчитать сумму на проживание, если вдруг вы потеряете работу или не сможете работать какое-то время.
Чтобы у вас на такой случай осталось достаточно средств, изначально необходимо научиться работать с ними. На случаи потери заработка у каждого должна быть финансовая подушка, которая поможет вам держаться на плаву некоторое время.
Обычная резервная сумма денег очень индивидуальна и высчитывается достаточно легко. Необходимо посчитать, сколько денег в месяц вам нужно на минимальные расходы:
Если вы наемный работник, пропишите только частные нужды:
- коммунальные платежи;
- еда;
- интернет, мобильная связь;
- транспорт.
Если вы частный предприниматель, следует просчитать еще и деловые расходы:
- аренда помещения;
- зарплаты работникам;
- кредиты.
Именно просчитанная сумма понадобится вам на месяц. Допустим, это 20 000 гривен. После чего необходимо определить- в течение какого времени вам нужны будут эти деньги, если вы по какой-то причине не сможете работать.
Эксперты утверждают, что большинство людей нуждаются в финансовой защите в течение полугода или целого года.
Как высчитать необходимую сумму
Формула следующая. необходимый доход умножить на определенное количество месяцев, в течение которых вам нужна защита.
Если для жизни вам необходимо 20 000 гривен, а на работу вы вернетесь через полгода, то у вас в запасе должно быть хотя бы 120 000 гривен.
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