Допомога на похорон: як отримати і чи потрібно платити з неї податки
В Україні роботодавець, у якого працював померлий працівник, у тому числі перед виходом на пенсію, здійснює допомогу на похорон. При цьому допомога може бути надана в грошовій формі або через оплату ритуальних послуг.
При цьому в законі існують певні умови неоподаткування податком допомоги на поховання померлого, а одержувачі його визначаються залежно від органу, який надає допомогу.
Виплати на похорон працівника
Граничний розмір, який дає право на податкову соціальну пільгу (ПСП) протягом 2022 року - це 3 470 гривень. Якщо сума на поховання не перевищує 6940 гривень, то податком вона не обкладається.
Крім того, у такому разі також не нараховується ЄСВ (єдиний соціальний внесок).
Як отримати допомогу
Необхідно написати заяву про надання такої допомоги роботодавцю померлого і прикріпити до нього копію свідоцтва про смерть.
Отримання допомоги від Фонду соціального страхування (ФСС)
ФСС також може надати фінансову допомогу за останнім місцем роботи померлого. Сума такої допомоги становить 4 100 гривень.
Як отримати допомогу
- Необхідно написати заяву-розрахунок
- Надати оригінал довідки про смерть або оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги,
- Надати копію свідоцтва смерті, завіреного страхувальником з оригіналу.
Якщо померлого утримувала застрахована особа, і у них не було самостійних джерел доходу (зарплата, пенсія), то дана допомога покладається і їм.
Допомога на похорон пенсіонера
Державна допомога надається тому, хто поховав його за свій рахунок. Сума виплати - дві місячні пенсії померлого.
Як отримати допомогу
- Необхідно надати документ, який засвідчує особу заявника.
- Написати заяву про допомогу на поховання.
- Потрібно надати довідку про смерть пенсіонера або виписку з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги.
- Якщо пенсіонер помер не на території України, то необхідно надати свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує це, який виданий компетентним органом іноземної держави.
Нагадаємо, під Тернополем половина села виїхала за кордон на заробітки.
Ми також писали про те, що українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію.