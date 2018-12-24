Яєчня в авокадо: рецепт смачного і корисного сніданку

Фото: Яєчня в авокадо (instagram.com/truef1t)

Вийде дуже ситно і незвичний на смак

Якщо у вас немає багато часу на приготування сніданку, але при цьому все ж таки хочеться, щоб він був ситним, здоровим і смачним, пропонуємо спробувати дещо незвичайний варіант яєчні - в авокадо. Готується просто і швидко і при цьому виходить дуже апетитною, хоч і трохи незвичною на смак. Рецепт був опублікований на сторінці блогера Truef1t Instagram.

До речі, авокадо - це самий корисний продукт для схуднення. У його складі фолієва і олеїнова кислоти, що впливають на правильну роботу м'язів і обмін жирів. А ще в ньому дуже багато вітамінів групи В.

Яєчня в авокадо

⠀

Інгредієнти:

-авокадо (стиглий) - 1 шт

-яйце 2 шт

-помідор

-сіль/перець

⠀

Приготування:

1. Духовку розігріти до 180-200 градусів.

2. Авокадо розрізати навпіл, вийняти кісточку і трохи м'якоті з кожної половинки.

3. Залити яйце в отримані формочки, додати помідор і спеції за смаком.

4. Запікати в духовці 15-20 хв.



⠀

Фото: today.com

За бажанням можна додати будь-які овочі і прикрасити зеленню.

Приємного апетиту!

⠀

КБЖУ 133,24/3,86/11,18/4,11

Раніше дієтолог Світлана Фус запропонувала рецепт оригінальної святкової страви – салату з лососем, авокадо і апельсинами.

Також своїм кулінарним новорічним шедевром поділилася телеведуча Лілія Ребрик. Вона написала рецепт незвичайних "суші-шуби", які не нашкодять фігурі.

До речі, у своєму особистому блозі переможниця Міс Всесвіт 2018 Катріона Грей ділиться не тільки фото для глянцевих журналів, вона розповідає про свої численні хобі, і ділиться рецептами простих, але дуже смачних страв. За її словами, запечені "Яйця чорізо" - затишний, теплий сніданок, щоб почати свій день правильно.

10 фактів про персики (відео: РБК-Україна)