Яєчня в авокадо: рецепт смачного і корисного сніданку

Вийде дуже ситно і незвичний на смак
Якщо у вас немає багато часу на приготування сніданку, але при цьому все ж таки хочеться, щоб він був ситним, здоровим і смачним, пропонуємо спробувати дещо незвичайний варіант яєчні - в авокадо. Готується просто і швидко і при цьому виходить дуже апетитною, хоч і трохи незвичною на смак. Рецепт був опублікований на сторінці блогера Truef1t Instagram.
До речі, авокадо - це самий корисний продукт для схуднення. У його складі фолієва і олеїнова кислоти, що впливають на правильну роботу м'язів і обмін жирів. А ще в ньому дуже багато вітамінів групи В.
Яєчня в авокадо
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Інгредієнти:
-авокадо (стиглий) - 1 шт
-яйце 2 шт
-помідор
-сіль/перець
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Приготування:
1. Духовку розігріти до 180-200 градусів.
2. Авокадо розрізати навпіл, вийняти кісточку і трохи м'якоті з кожної половинки.
3. Залити яйце в отримані формочки, додати помідор і спеції за смаком.
4. Запікати в духовці 15-20 хв.
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Фото: today.com
За бажанням можна додати будь-які овочі і прикрасити зеленню.
Приємного апетиту!
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