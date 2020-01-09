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Житло в Києві істотно подорожчає: в чому причина

STYLERЖиття    09.01.2020 - 16:13
Житло в Києві істотно подорожчає: в чому причина
Житло в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Нерухомість в столиці підніметься в ціні в 2020 році

Житло в Києві в 2020 році подорожчає на 15%. Такий прогноз зробив голова правління холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір в інтерв'ю domik.ua.

Експерт заявив, що вартість квадратного метра в новому році буде тільки йти вгору. При цьому вартість квартир на сьогоднішній день є мінімальною.

Кушнір не бере до уваги елітну нерухомість, тому що там свій алгоритм і тенденції. Доступне житло зараз виходить на собівартість 19-20 тисяч гривень за квадратний метр. У цю ціну входить вартість землі, робіт, інфраструктури і заробіток компанії.

Він також підкреслив, що будівельно-монтажні роботи на сьогоднішній день обходяться приблизно в 14-15 тисяч гривень за квадратний метр. Крім того, скасування пайової участі не стане причиною зниження цін на нові квартири.

Подорожчання вартості квартир на первинному ринку пов'язане з тим, що збільшується вартість комплектуючих будівництва. Також забудовникам необхідно завжди підтримувати зарплату будівельникам на конкурентному рівні.

Кушнір зазначив, що багато будівельників вже виїхали в Європу на заробітки, а ті що залишилися в Україні хочуть, щоб їм платили еквівалентну зарплату. Крім того, постійно зростають витрати на землю, мережі і рекламу. Тому дешевшати житло не буде.

Нагадаємо, що жителі України потрапили у відкритий реєстр боржників, де знаходиться понад півтора мільйона українців.

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