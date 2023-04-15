Сколько времени можно хранить вареные яйца, чтобы не отравиться
После Пасхи почти в каждом доме остается много красивых яиц. Однако такой продукт нужно правильно хранить, чтобы не отравиться.
Сколько можно хранить вареные яйца - читайте на Styler ниже.
Вареные яйца в холодильнике
Яйца хорошо воспринимают низкие температуры и могут храниться в холодильнике до 20 дней. Важно, чтобы все яйца были в целом и невредимы. Только тогда они будут долго храниться.
Сколько хранить при комнатной температуре
При комнатной температуре отварные яйца могут храниться не более 12 часов. Если этот срок уже истек - не стоит рисковать здоровьем.
Важно, если скорлупа треснута, то срок хранения уменьшается.
Как увеличить срок хранения
Для того чтобы хранить яйца дольше, их не просто нужно отварить, но и смазать скорлупу подсолнечным маслом. Таким способом закрываются поры скорлупы.
Смазанные маслом вареные яйца можно хранить в холодильнике до сорока дней. Но все равно стоит бить осторожным перед их употреблением и проверить свежесть.
Сколько времени нужно варить
Яйца на Пасху варят вкрутую, из-за этого они дольше хранятся.
Куриные яйца нужно положить в кастрюлю, полностью залить водой, довести до кипения и варить на слабом огне 10 мин.
В конце их нужно извлечь из воды, дать остыть и красиво раскрасить перед Пасхой.
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