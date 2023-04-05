Эксперты назвали 10 семейных автомобилей, которые чаще всего нуждаются в ремонте
Важнейшим критерием для выбора семейного автомобиля является его надежность. Такая машина должна иметь высокий уровень безопасности и быть функциональной. Ну и конечно, как можно реже ломаться, ведь обычно ремонт занимает не менее недели. А это очень неудобно для семей с детьми.
О рейтинге самых ненадежных семейных авто пишет The Sun.
Десятка наименее надежных автомобилей для семей
Британские механики назвали десять семейных автомобилей, которые, по мнению их владельцев, наименее надежны.
В анализ были включены только автомобили в возрасте до 5 лет. Оценки надежности были назначены на основе количества и серьезности проблем, о которых владельцы сообщили за последние 24 месяца и стоимость ремонта.
Рейтинг самых ненадежных семейных автомобилей (фото: The Sun)
Ниже приводим подробный список 5 моделей с самыми низкими оценками.
Ауди А3
Рейтинг надежности: 74,2%
Владельцы сообщили, что за последние 2 года 57% A3 последнего поколения потерпели сбой. Проблемы со спутниковой навигацией/информационно-развлекательными системами возникли 33% автомобилей, а другие электрические неисправности были зарегистрированы еще в 29%.
Также были проблемы с аккумулятором, коробкой передач/сцеплением, внутренней отделкой и кузовом.
Mercedes-Benz A-Class HYBRID
Рейтинг надежности: 78,4%
Гибридный A-класс имеет самые плохие показатели надежности. 46% гибридных моделей испытывают проблемы. Больше всего связаны с двигателем, электричеством двигателя и немоторной системой, а также кондиционером.
Skoda Octavia (2020 - наше время)
Рейтинг надежности: 78,7%
54% владельцев Octavia нынешнего поколения сообщили, что в их машинах возникли проблемы за последние 24 месяца.
У этой модели возникали сбои в спутниковой навигации/информационно-развлекательной системе в 31% автомобилей, а другие проблемы с электричеством повлияли еще на 27% машин.
Большинство автомобилей были пригодны для езды, но на ремонт трети понадобилось больше недели.
Skoda Yeti (2009-2017)
Рейтинг надежности: 79,2%
Yeti - практичный автомобиль, но он не такой прочный, как должен быть.
33% автомобилей в опросе имели неисправности, причем проблемы с коробкой передач/сцеплением были самой распространенной жалобой.
Три четверти автомобилей стояли в гараже больше недели.
Volkswagen Golf (2020-настоящее время)
Рейтинг надежности: 79,9%
Нынешний Golf работает еще хуже, чем его предшественник по надежности: 39% владельцев сообщают о по меньшей мере одной неисправности своих автомобилей.
Проблемы, не связанные с электричеством двигателя, и проблемы со спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой составляют 24% всех неисправностей.
Также были проблемы с кондиционером, аккумулятором, кузовом, двигателем, топливной системой и подвеской.
Большинство автомобилей были пригодны для эксплуатации, а вот 40% ремонтировали больше недели.
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