Експерти назвали 10 сімейних автомобілів, які найчастіше потребують ремонту
Найважливішим критерієм для вибору сімейного авто є його надійність. Така машина повинна мати високий рівень безпеки й бути функціональною. Ну й звичайно, якомога рідше ламатися, адже зазвичай ремонт займає не менш як тиждень. А це надзвичайно незручно для сімей із дітьми.
Про рейтинг найненадійніших сімейних авто пише The Sun.
Десятка найменш надійних автомобілів для сімей
Британські механіки назвали десять сімейних автомобілів, які, на думку їхніх власників, є найменш надійними.
До аналізу були включені лише автомобілі віком до 5 років. Оцінки надійності були призначені на основі кількості та серйозності проблем, про які власники повідомили протягом останніх 24 місяців й вартості ремонту.
Рейтинг найненадійніших сімейних авто (фото: The Sun)
Нижче наводимо детальний список 5 моделей із найнижчими оцінками.
Ауді А3
Рейтинг надійності: 74,2%
Власники повідомили, що за останні 2 роки 57% A3 останнього покоління зазнали збою. Проблеми із супутниковою навігацією/інформаційно-розважальними системами виникли 33% автомобілів, а інші електричні несправності були зареєстровані ще в 29%.
Також були проблеми з акумулятором, коробкою передач/зчепленням, внутрішньою обробкою та кузовом.
Mercedes-Benz A-Class HYBRID
Рейтинг надійності: 78,4%
Гібридний A-клас має найгірші показники надійності. 46% гібридних моделей мають проблеми. Найбільше з них пов'язані з двигуном, електрикою двигуна та немоторною системою, а також кондиціонером.
Skoda Octavia (2020-наш час)
Рейтинг надійності: 78,7%
54% власників Octavia нинішнього покоління повідомили, що у їхніх машинах виникли проблеми протягом останніх 24 місяців.
У цій моделі виникали збої в супутниковій навігації/інформаційно-розважальній системі в 31% автомобілів, а інші проблеми з електрикою вплинули ще на 27% машин.
Більшість автомобілів були придатні для їзди, але на ремонт третини знадобилося понад тиждень.
Skoda Yeti (2009-2017)
Рейтинг надійності: 79,2%
Yeti - практичний автомобіль, але він не такий міцний, як мав би бути.
33% автомобілів в опитуванні мали несправності, причому проблеми з коробкою передач/зчепленням були найпоширенішою скаргою.
Три чверті автомобілів стояли в гаражі понад тижня.
Volkswagen Golf (2020-теперішній час)
Рейтинг надійності: 79,9%
Нинішній Golf працює ще гірше, ніж його попередник щодо надійності: 39% власників повідомляють про щонайменше одну несправність своїх автомобілів.
Проблеми, не пов’язані з електрикою двигуна, і проблеми з супутниковою навігацією/інформаційно-розважальною системою становлять 24% усіх несправностей.
Також були проблеми з кондиціонером, акумулятором, кузовом, двигуном, паливною системою та підвіскою.
Більшість автомобілів були придатні для експлуатації, а от 40% ремонтували понад тиждень.
Раніше ми писали про те, які авто найчастіше потребують ремонту.
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