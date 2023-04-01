Украинцев предостерегают от мошеннической схемы при покупке авто. Вот как она действует

Автомобильные мошенники постоянно придумывают схемы, чтобы обмануть украинцев, которые планируют купить машину. Сейчас все чаще стали применять аферу, которую условно можно назвать "прокладкой" или "треугольником".

Как действует эта мошенническая схема

Злоумышленник находит в интернете объявления о продаже автомобиля. Копирует его и размещает на других сайтах. Но при этом в новом объявлении указывает цену ниже рыночной, чем привлекает покупателей.

Когда появляется потенциальный покупатель, мошенник заявляет, что он владелец авто и объясняет, что ему нужно продать машину как можно скорее. При этом злоумышленник связывается с настоящим продавцом и делает вид, что он заинтересовался машиной.

После этого мошенник устраивает осмотр авто. Он звонит по телефону настоящему покупателю и говорит, что машину ему покажет приятель. А вот деньги можно перевести на банковскую карту. Покупателей такая схема не настораживает, поэтому немало людей на нее ведутся.

А вот настоящему продавцу мошенник говорит, что он готов посмотреть автомобиль и заключить договор купли-продажи. Оплату он хочет произвести на банковскую карту. При этом злоумышленник отмечает, что машину осмотрит его представитель. Он же и заключит договор купли-продажи.

Затем настоящий покупатель смотрит автомобиль и переводит деньги на карту мошенника, потому что думает, что он реальный владелец транспортного средства. После получения средств, злоумышленник удаляет объявление и выключает телефон. Покупатель остается ни с чем.

Как защитить себя от мошеннической схемы

Нужно платить деньги только владельцу автомобиля, данные которого указаны в паспорте транспортного средства. Именно он должен предоставить банковский номер карты для оплаты.

Перед покупкой авто из рук владельца, также следует проверить следующие моменты: