ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерт розповіла, чи потрібно приймати вітамін D влітку

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 17:43
Експерт розповіла, чи потрібно приймати вітамін D влітку Прийом вітаміну Д влітку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Багато з нас дбають про рівень вітаміну Д в осінньо-зимовий період, але чи потрібно нам вживати цей вітамін у весняно-літній період?

Відповідь на це питання дала нутриціолог Лора Філіппова на своїй сторінці в Instagram.

Експерт наголосила, що прийом вітаміну Д та необхідне дозування повинні бути призначені на основі аналізу 25-ОН. Адже його надлишок також шкідливий, як і нестача. Без аналізу ви можете приймати лише профілактичну дозу - для дорослого це до 2000 МО.

Дефіцит цього вітаміну є у більшості населення. А це посилює ризики СС патологій, онко, цукрового діабету, ожиріння, порушень пам'яті та уваги та інших захворювань.

Основний спосіб отримання вітаміну Д природним шляхом – це синтез у шкірі під дією ультрафіолету. З продуктів отримати потрібну дозу практично неможливо.

Але для синтезу вітаміну Д під сонцем є обмежуючі фактори:

  • потрібні УФ промені певного спектру, їх потрібно "ловити" в інтервалі з 10 до 14. А це найнебезпечніший час перебування на сонці!
  • відкритими повинні залишатися щонайменше 18% поверхні шкіри! УФ не проникає через одяг, сонцезахисні засоби та скло.
  • утворення вітаміну Д знижується у хмарну погоду та при забрудненості повітря.
  • від пігментації шкіри також залежить синтез цього вітаміну - він знижується зі збільшенням засмаги.
  • для покращення засвоєння вітаміну Д та переходу його зі шкіри в кров необхідні інтенсивні фізичні навантаження.


Висновок: якщо у вас ВИРАЖЕНИЙ дефіцит вітаміну Д, ви не закриєте цей дефіцит тільки шляхом інсоляції навіть влітку. При вираженому дефіциті є сенс приймати вітамін Д у капсулах.

Здайте аналіз та проконсультуйтеся зі спеціалістом щодо необхідності прийому та дози.

Раніше ми писали, які ознаки допоможуть зрозуміти, яких вітамінів вам не вистачає.

Читайте також, як наситити організм вітаміном С за допомогою звичайних продуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
витамины Поради нутриціолога
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя