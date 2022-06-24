Експерт розповіла, чи потрібно приймати вітамін D влітку
Багато з нас дбають про рівень вітаміну Д в осінньо-зимовий період, але чи потрібно нам вживати цей вітамін у весняно-літній період?
Відповідь на це питання дала нутриціолог Лора Філіппова на своїй сторінці в Instagram.
Експерт наголосила, що прийом вітаміну Д та необхідне дозування повинні бути призначені на основі аналізу 25-ОН. Адже його надлишок також шкідливий, як і нестача. Без аналізу ви можете приймати лише профілактичну дозу - для дорослого це до 2000 МО.
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Дефіцит цього вітаміну є у більшості населення. А це посилює ризики СС патологій, онко, цукрового діабету, ожиріння, порушень пам'яті та уваги та інших захворювань.
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Основний спосіб отримання вітаміну Д природним шляхом – це синтез у шкірі під дією ультрафіолету. З продуктів отримати потрібну дозу практично неможливо.
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Але для синтезу вітаміну Д під сонцем є обмежуючі фактори:
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- потрібні УФ промені певного спектру, їх потрібно "ловити" в інтервалі з 10 до 14. А це найнебезпечніший час перебування на сонці!
- відкритими повинні залишатися щонайменше 18% поверхні шкіри! УФ не проникає через одяг, сонцезахисні засоби та скло.
- утворення вітаміну Д знижується у хмарну погоду та при забрудненості повітря.
- від пігментації шкіри також залежить синтез цього вітаміну - він знижується зі збільшенням засмаги.
- для покращення засвоєння вітаміну Д та переходу його зі шкіри в кров необхідні інтенсивні фізичні навантаження.
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Висновок: якщо у вас ВИРАЖЕНИЙ дефіцит вітаміну Д, ви не закриєте цей дефіцит тільки шляхом інсоляції навіть влітку. При вираженому дефіциті є сенс приймати вітамін Д у капсулах.
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Здайте аналіз та проконсультуйтеся зі спеціалістом щодо необхідності прийому та дози.
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