Ці ознаки допоможуть зрозуміти, яких вітамінів вам не вистачає

Ознаки дефіциту вітамінів:

Тріщини в кутах губ або на п'ятах - дефіцит вітамінів В2 і В3 (джерело: харчові дріжджі, печінка, бобові, необроблені крупи).



Взимку тріщинки на шкірі - ознака нестачі вітаміну Д.



Кровоточивість ясен - це ознака дефіциту вітаміну С. У цьому випадку потрібно додати зелені листові овочі і уникати цукру. Тому що молекула глюкози за хімічною структурою схожа на молекулу вітаміну С, і при надмірному споживанні цукру, коли організм буде вибирати, що засвоювати, він вибере глюкозу.



"Куряча сліпота" (поганий зір ввечері) викликана дефіцитом вітаміну А.

Часом недостатньо додати в раціон провітамін В-каротин з моркви,

краще додати продукти активної форми вітаміну А - ретинолу (яєчні жовтки, жирна риба, печінка тріски).



Обвітрені губи - дефіцит вітаміну В2, виникає внаслідок надлишку продуктів з очищених злаків, таких як білого хліба і вафельок. Тому не бальзамами для губ єдиними - в першу чергу потрібно відрегулювати раціон.



Нервозність, дратівливість, безпричинна злість часто говорять про дефіцит вітамінів групи В (джерелом можуть виступати ті ж харчові дріжджі і комплекси вітамінів В, особливо В6). Вони частково синтезуються мікрофлорою, але якщо ви не дай бог ще й з мікрофлорою посварилися і присутні запори або здуття, то це тільки посилить ефект.



Нічні кошмари - це вітаміни групи В і тіаміну (B1), які споживаються частиною мозку, яка називається амигдалою, рептилоідною частиною мозку. Дуже недооцінений в Україні вітамін. Зверніть увагу, вітамін В1 вимивається при вживанні алкоголю. Тому якщо в раціоні багато солодощів і коктейлів, і навіть вівсянки швидкого приготування, то ефект буде посилюватися.



Дефіцит часто виникає на тлі того, що люди вибирають очищені макарони, білий хліб, печиво, рафіновані продукти. Тому поверніть каші з зовнішньою оболонкою: гречану, дикий рис, пшеничну, висівки.



Депресія: часта фізіологічна причина - це дефіцит вітаміну Д, він піднімає рівень серотоніну, гормону радості. По можливості рекомендовано бувати на сонці вдень. Плюс їсти жирні продукти - рибу, яйця, вершкове масло і легкі білки - рибу, тофу, курятину.