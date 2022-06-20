Педіатр розповіла, як ні в якому разі не можна годувати дітей

Введення прикорму дитині - дуже важливе питання для мам. Для того, щоб безпечно пробувати перші продукти, крім материнського молока, дитина повинна правильно сидіти на стільчику.

Чому сидяча поза дуже важлива

Потрібно розуміти, що, наприклад, ми дорослі зазвичай не їмо/напівлежачи за столом, не їмо на животі. Прикорм - це в першу чергу залучити дитину в щоденну рутину її сім'ї і навчити її їсти так, як їдять ті люди, які поруч з ним. Це в першу чергу "соціальний" розвиток.

Сидіти - це безпечно. Правильно сидить дитина має менші ризики вдавитися / вдавитися їжею, а якщо вона поперхнулася - може відкашлятися.

У положенні напівлежачи/під кутом ризик вдавитися/вдавитися дуже високий. Це може привести до летальних випадків.

Це зручно дитині, тому що сидячи вона краще бачить те, що перед нею; має вільні ручки, щоб вивчати їжу, брати столові прибори.

Це зручно батькам, тому що вам не потрібно однією рукою тримати дитину, а інший балансувати з ложкою. Ви можете контролювати ситуацію, коли дитина сидить навпроти вас або поруч з вами.



Перші "проби" прикорму потрібно починати з 1-3 хвилини сидячої пози. За умови, що весь інший час дитина може грати на підлозі, тренувати повороти та повзання – такий час сидіння ніяк не зашкодить хребту дитини або його м'язам.

Поради батькам

За два тижні до початку прикорму ви можете спробувати посадити дитину в стільчик для годування або посадити вертикально у себе на руках. Це буде буквально кілька секунд сидіння.

У цей час дитина познайомиться з позою, новими відчуттями від м'язів, зрозуміє, що це її особисте місце за столом. Якщо робити це регулярно, то до початку пропозиції прикорму дитина вже буде ознайомлена з позою і зможе утримувати його протягом декількох хвилин, необхідних для того, щоб з'їсти перші ложки пюре або дотягнути до ротика перші шматочки.